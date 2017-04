Smartes Wipperfürth

Wipperfürth „Ich nehme einmal die Erdbeeren aus der Wipp-App“, schallt es durch den Gemüseladen Höfer. Der erste Kunde, der mit dem Handy im Laden steht kauft das Kilo Erdbeeren für vier statt 7,98 Euro. Er hat die neue Wipp-App erst vor wenigen Minuten heruntergeladen und schon ein Schnäppchen gemacht.

Seit Freitag, 28. April 2017 ist die neue Wipp-App online und für alle iPhone-Besitzer im Appstore kostenlos erhältlich. Mit ihr kann man nicht nur Veranstaltungen und Restaurants in Wipperfürth finden, sondern auch Sonderangebote der Händler auf der Unteren Straße. Timotheus Hesterberg von Optik Kleinhans ist einer der ersten, der mit der App Sonderangebote lanciert. Bürgermeister Michael von Rekowski, BEW Geschäftsführer Jens Langner und die IT-Spezialisten von Berg.net, die die App möglich gemacht stehen neben Hesterbergs großem Monitor und sind sich einig wie einfach es für die Einzelhändler ist, auf der Webseite der Hansestadt Sonderangebote für die App einzugeben. Die Grundlage haben BEW und Osram mit den neuen Straßenlaternen gelegt, die über kleine Sender, sogenannte Beacons, verfügen über die der Handel Sonderangebote auf die Handys der vorübergehenden Passanten beamen kann.

Bei Fulco ist der Kaffee billiger, das Geschenkehaus Waldmann bietet einen Gourmetkochtopf an und Kleinhans gibt Rabatt auf Brillenputztücher. Sehen kann die Sonderangebote nur, wer die App in der Tasche hat. „In Zukunft werden auch touristische Angebote dazu kommen“, sagt der Bürgermeister, der schon an den bevorstehenden Hansetag denkt. Dann braucht man nur noch vor dem Münzschläger auf dem Marktplatz zu stehen und schon erklärt einem das Handy, das vor vielen hundert Jahren die Hansestadt einmal ihr eigenes Geld prägen durfte.

Rekowski legt mit der Wipp-App die Latte hoch für die Nachbargemeinden. Ausgerechnet die älteste Stadt des Bergischen Landes wird mit Wipp-App und funkenden Straßenlaternen auch zur modernsten. Das Konzept der Smart-City durfte Rekowski bereits in Rostock erläutern und im Mai ist er ins Rathaus nach Mainz eingeladen. Smart-City Wipperfürth ist mit seiner kostenlosen und innovativen Werbe und Informationsmöglichkeit nicht nur einer der Vorreiter in Deutschland, die Wipp-App ist auch eine kleine Wiedergutmachung an den Einzelhandel, der insbesondere in der Unteren Straße unter der Baustelle zu leiden hatte.