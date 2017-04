Remscheider DOC: Baugenehmigung erteilt

Während sich die Befürworter des DOC zusätzliche Arbeitsplätze und andere positive Impulse für die Region, zum Beispiel durch Touristen, versprechen, fürchten die Gegner, dass der Remscheider Stadtteil Lennep massiv unter dem Verkehr leiden könnte, und dass dem übrigen Einzelhandel die Kaufkraft entzogen wird. Zudem ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wie die wegfallenden Flächen ersetzt werden. Außerdem bahnt sich ein Streit zwischen den Städten Remscheid und Wuppertal an. Während die Remscheider ein DOC planen, wollen die Nachbarn in Wuppertal ein FOC, ein Factory Outlet Center, bauen.

Bereits im Dezember 2013 hatte der Remscheider Stadtrat den Grundsatzbeschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep gefasst und den Verkauf von städtischen Flächen, darunter auch das Röntgen-Stadion, an den Investor McArthurGlen beschlossen. Diese Beschlüsse machten den Weg frei für die Fortführung des Bauleitplanverfahrens. Kurz vor Weihnachten reichte McArthurGlen den Bauantrag für das Einkaufszentrum ein.

Remscheid Nun steht es (so gut wie) fest: Remscheid bekommt ein Design-Outlet-Center (DOC). Henning Balzer vom Investor McArthurGlen, der zum Beispiel auch das Outlet Center in Roermond betreibt, bekam von Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz persönlich die Baugenehmigung überreicht. „Ich freue mich sehr auf das Designer Outlet Remscheid. Es wird wichtiger Impulsgeber sein für unsere Stadt und die Region. Von einem Imagegewinn durch das DOC der McArthurGlen Group und einer deutlichen Steigerung des Bekanntheits- und Beliebtheitsgrades Remscheids bin ich überzeugt“, sagte der Bürgermeister.

So soll es mal aussehen: Ein Entwurf des Designer Outlets in Lennep mit Blick auf den Kirchturm.

So soll es mal aussehen: Ein Entwurf des Designer Outlets in Lennep mit Blick auf den Kirchturm. ( Fotos: McArthurGlen/Stadt Remscheid/Thomas E. Wunsch )

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.