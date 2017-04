Reichshof feiert 850. Geburtstag

Reichshof Es war niemand geringeres als Kaiser Friedrich I., den meisten bessser bekannt als Barbarossa, der 1167 dem Erzbischof Rainald von Dassel zu Köln den Reichshof zu Eckenhagen schenkte. Jetzt, 850 Jahre später, feiert die Gemeinde ihr Jubiläum. Dazu wird es ein viertägiges Festprogramm in und um Eckenhagen geben. Den Auftakt macht am Freitag, 28. April, um 18 Uhr das Nachspiel der Schenkung durch die Kaisergarde Barbarossa in der evangelischen Kirche Eckenhagen.

Es folgen ein buntes Familienfest (ab 13 Uhr) und die Festveranstaltung zur 850-Jahr-Feier (um 19 Uhr) am Samstag. Und am Sonntag der große Festumzug durch den Reichs- und Königshof Eckenhagen (15 Uhr) und der Tanz in den Mai mit der Band „Super Liquid“ (21 Uhr).

Ein besonderes Highlight ist sicherlich Kaiser, Kunst und Krämer, ein bunter Markt mit Kunsthandwerk und Handwerkskunst rund um das Bauernhofmuseum in Eckenhagen, der am 29. und 30. April stattfindet. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher regionale Produkte wie Honig, frische Austernpilze, Liköre, Marmelade, Apfelsaft, Schokolade, Seifen, Eier, Nudeln, Gewürze, Wurstwaren, Biokäse, Blumen und frisch gebackenes Brot aus dem Backes kaufen, am Spinnrad staunen, wie Wolle gesponnen wird oder bei der Waschfrau in die Zeit ‚anno dazumal‘ versetzt werden. Die kleinen Besucher können auf dem Waschbrett ihre Waschkünste vorführen, am Naturmobil der Biologischen Station Oberberg Schafe basteln oder ihr Glück an dem Glücksrad des Affen- und Vogelparks oder der Kurverwaltung versuchen. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Gutscheine für Freizeiteinrichtungen wie dem monte mare, dem Affen- und Vogelpark, dem Gokart Ring, einen Besuch in der Weberei in Heischeid, Gutscheine vom Golf Club Oberberg oder T-Shirts und Rücksäcke der Marke Schwalbe.