Räder unter dem Hammer

Bergisch Gladbach Das Lager des städtischen Fundbüros in Bergisch Gladbach ist voll: Insbesondere Fahrräder müssen dringend raus, um wieder Platz für neue Fundstücke zu schaffen. Die Ordnungsbehörde versteigert deshalb am Donnerstag, 27. April, nicht wie sonst üblich alles, was sich innerhalb der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten angesammelt hat, sondern ausschließlich Fahrräder.

Die Zweiräder können ab 15 Uhr in der Garage hinter dem Stadthaus Konrad-Adenauer-Platz besichtigt werden. Die Gewährleistung ist – wie immer – ausgeschlossen!

Interessierte Bieterinnen und Bieter erreichen den Ort der Auktion über den Fußweg, der zwischen dem Stadthaus Konrad-Adenauer-Platz und der zur Zeit stillgelegten Bushaltestelle Markt auf die Gebäuderückseite führt.