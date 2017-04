Neuer Lauf in Marienheide

Marienheide Im Veranstaltungskalender der Läufer in der Region gibt es ab Sommer einen neuen Termin: Am 1. Juni richtet der TV Rodt-Müllenbach den ersten Pferd-Werkzeuge-Lauf aus. Angeboten werden insgesamt vier unterschiedliche Disziplinen: Für die jüngsten Läufer, Kinder bis sieben Jahre, startet der PFERDINANDLauf über 350 Meter um 17:30 Uhr. Gegen 18 Uhr machen sich die Teilnehmer des Hauptlaufes über zehn Kilometer auf den Weg. Um 18:10 Uhr fällt dann der Startschuss für den Jedermannlauf und die Walking-Gruppe über die Distanz von vier Kilometern. Gestartet und gelaufen wird – je nach Disziplin – an der Bruchertalsperre und im Gervershagener Forst.

Nach der Siegerehrung ist eine After-Run-Party geplant. Die Einnahmen kommen dem TV Rodt-Müllenbach zugute. Weitere Infos und Anmeldung online.