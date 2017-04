Mittelaltermarkt und Stadtfest

Das Radevormwalder Stadtfest bietet unter anderem auch eine Mittelaltermarkt. ( Foto: WFR )

Radevormwald Traditionell am Wochenende des Muttertags (und damit in diesem Jahr auch der Landtagswahl) findet das Stadtfest in der Radevormwalder Innenstadt statt. Los geht es am Freitag, 12. Mai, gegen 16 Uhr, am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) sind verschiedene Attraktionen, Aktionen und Programmpunkte geplant. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag am 14. Mai (13 bis 18 Uhr) präsentieren sich an allen drei Tagen zahlreich Vereine, Unternehmen und Institutionen in der Rader City, vor allem auf dem Marktplatz und in der Kaiserstraße.

Das Bühnenprogramm wird von den Vereinen der Stadt bestritten, dazu tritt am Samstagabend die Live-Band „moodish“ auf. In der Kaiserstraße zwischen der Alten Post und EP Biesenbach entsteht wieder eine Kultur- und Kreativmeile, in dem Bereich vor der Sparkasse eine Sport- und Aktiv-Meile mit einer Hüpfburg und zahlreichen Präsentationen. Unter anderem feiert die Rader DLRG ihr 90-jähriges Bestehen. Für Kinder ist der Neye-Express unterwegs, es gibt Ponyreiten und vor der Volksbank können die jungen Besucher Gold waschen. Außerdem präsentieren die Rader Autohändler ihre Fahrzeuge.

Zu den Highlights des Festes gehört sicherlich der parallel stattfindende Mittelaltermarkt. Der hatte im Vorjahr, im Rahmen des 700-jährigen Jubiläums der Stadt, so viel Anklang gefunden, dass er nun mit Unterstützung der Stadtsparkasse Radevormwald-Hückeswagen wiederholt wird. In diesem Jahr bietet das Fest über 30 Händler und Attraktionen. Darunter vorführende Handwerker wie Zinngießer, Schmied, Kerzenzieher, Besenbinder, Spinnerin und Filzerin. Ein Augenschmaus ist sicherlich die Taverne „Rattenkogge“ die einem 10 Meter langen Piratenschiff nachempfunden wurde. Am Samstag und Sonntag treibt Kasper der Gaukler ganztägig seine Späße auf dem Veranstaltungsgelände. Für die Musikalische Untermalung reist die FormatioAbsolem aus Paderborn an.

