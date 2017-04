Märchenabend und Erdbeermond

Waldbröl Die Waldbröler Vorzeigejugendherberge Panarbora, die seit kurzem unter neuer Leitung steht, hat für das restliche Jahr einige besondere Aktionen geplant. Los geht es an Christi Himmelfahrt, 27. Mai, mit einer Familienwanderung: Entlang des Waldmythenweges warten tolle Wissens- und Erlebnisstationen auf die Wanderer. Wer nicht die gesamte Strecke mitgehen will, kann zwischendurch an drei Zwischenstationen auf den „Waldbröler Bummelzug“ umsteigen. Nachmittags treffen sich alle zu Grillwurst und Vegetarischem vom Grill mit Brötchen und Salat.

Am Johannistag, 24. Juni, wird Sommersonnenwende gefeiert. Nach einer Wanderung werden Johanniskronen aus Blüten, Zweigen und Bändern gebunden. Außerdem stellen die Teilnehmer ein Johanniskraut-Massageöl her und suchen Glühwürmchen in der Nacht. Am Abend gibt es beim Grillen am Johannisfeuer einen Johannisbeersaft oder Sekt mit Cassis. Am 8. Juli geht es auf den Baumwipfelpfad zum Märchenabend: Auf Kissen und Decken gebettet, mit einem fruchtigen Sommernachtstraumgetränk und Knabbereien versorgt, lauschen die Kinder den Märchen aus dem Zauberwald.

„Lange Nächte“ in Panarbora gibt es gleich mehrere: Am 9. Juni steigt der Erdbeermond in den Himmel auf – nun beginnt die Erdbeerenernte und oft leuchtet der Mond passend orange-rot. Besucher können diese Vollmondnacht auf dem Aussichtsturm und dem Baumwipfelpfad genießen. Auch am 7. August können Interessierte zu einer Vollmondnacht nach Panarbora kommen. Am 12. und 13. August gibt es die Laurentiusnächte, in denen man vermehrt Sternschnuppen beobachten kann. Dazu gibt es einen Sternschnuppencocktail oder Früchtetee und leckere Mitternachtshäppchen. Am 5. Oktober schließlich steht der Ernte-Vollmond am Himmel; fast nahtlos geht er mit dem Sonnenuntergang auf und leuchtet wie ein Kürbis am Nachthimmel.

In den Herbstferien steht ein Basteltag (11 bis 16 Uhr) auf dem Programm: Am 24. Oktober lädt die Jugendherberge Panarbora in Waldbröl zu einer Wanderung durch den Herbstwald ein. Die unterwegs gesammelten Naturmaterialien – Baumfrüchte, Blätter, Samen und Zweige – werden im Anschluss in hübsche Herbstdeko verwandelt. Zudem gibt es heißen Tee und einen herbstlichen Imbiss.

Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind bis sieben Tage vor Beginn unter 02291-9086513 oder per Email info@panarbora.de möglich.