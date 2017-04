Kreisdirektorin für einen Tag

Gummersbach Einen Tag als Kreisdirektor – wofür andere jahrelange Karrieren im öffentlichen Dienst brauchen, konnte die 16-jährige Gymnasiastin Dana Bohn nun im Rahmen der Aktion „Schüler im Chefsessel“ erleben. So wie in vielen Unternehmen der Region Schülerinnen und Schüler Führungskräfte, Inhaber und Geschäftsführer begleitete, schaute Dana Bohn Kreisdirektor Klaus Grootens als „Schülerin im Chefsessel“ über die Schulter: Interne Besprechungen, Außentermine, Korrespondenz und Telefonkonferenzen zu breitgefächerten Themen – der prall gefüllte Terminkalender offenbarte ein vielfältiges Arbeitsfeld. Die Elftklässlerin vom Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium Wiehl, eine von elf Teilnehmenden im Oberbergischen, erhielt während ihres Tagespraktikums Einblick in die Struktur der Verwaltung und in die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Institutionen.

„’Schüler im Chefsessel‘ ist eines von vielen Formaten zur Berufsorientierung. Diese Formate sind allesamt wichtig, um Fehlentscheidungen in der Berufswahl zu vermeiden und den Jugendlichen einen praktischen Einblick in die Arbeitswelt zu geben. Als Kreisverwaltung leisten wir gerne einen Beitrag dazu“, sagt Klaus Grootens. Der Kreisdirekor ermutigt alle interessierten Unternehmen dazu, sich an den Aktionen zur Berufsorientierung zu beteiligen: „Für Arbeitgeber sind beispielsweise ‚Schüler im Chefsessel‘, die Berufsfelderkundungen oder der ‚Girls‘ and Boys‘ Day‘ ideale Möglichkeiten interessierten Nachwuchs kennenzulernen und für sich zu gewinnen.“

Mit dem Projekt „Schüler im Chefsessel“, das bereits 1980 vom Verband „Die jungen Unternehmer“ ins Leben gerufen wurde, soll eine Brücke zwischen Schule und Wirtschaft bauen und Schülern ein realistisches Bild des Unternehmerberufs vermitteln. Das Projekt findet als Wettbewerb unter Schülern ab 15 Jahren von Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen oder Berufsfachschulen statt.

Für Dana Bohn fällt das Fazit nach einem Tag als Kreisdirektorin des Oberbergischen Kreises positiv aus: „Nach der Schule in der Verwaltung zu arbeiten, kann ich mir jetzt gut vorstellen.“