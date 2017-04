Kredite als Geschäftsmotor

Außerdem schüttete die Kreissparkasse Köln rund 3,5 Millionen Euro an Fördergeldern aus eigenen Mitteln, PS-Zweckertrag und Ausschüttungen ihrer Stiftungen an Vereinen aus den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Umwelt und Sport sowie Schulen und Kindergärten aus und unterstütze damit insgesamt 2.300 Einzelmaßnahmen.

Die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB macht aber auch der Kreissparkasse zu schaffen, mit 422 Millionen Euro fiel der Zinsüberschuss rund 18 Millionen niedriger aus als im Vorjahr. Dem gegenüber konnte die Bank ihre Provisionserlöse um etwa sechs Millionen Euro steigern und sparte auf der Kostenseite fast sieben Millionen Euro ein. “Das gute Ergebnis ermöglicht es uns erneut, angemessen an unsere Trägerkreise auszuschütten, das Eigenkapital der Sparkasse weiter zu stärken und gemeinwohlorientierte Aufgaben in der Region finanziell zu unterstützen“, resümiert Wüerst.

Dabei bleibe das klassische Kreditgeschäft der Motor der Geschäftsentwicklung der Kreissparkasse Köln, so Wüerst. 2016 tätigte das Institut neue Kreditzusagen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Insgesamt lag gesamte Kreditbestand der Sparkasse zum 31. Dezember bei 19,46 Milliarden Euro, etwa 14 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Und das obwohl viele Unternehmen überschüssige Liquidität für außerplanmäßige Tilgungen nutzen und viele kommunale Kreditnehmer wegen der gute Steuereinnahmen geringere Kassenkredite benötigen. Das Kreditvolumen im Bereich öffentliche Hans reduzierte sich bei der Kreissparkasse Köln im vergangenen Jahr um mehr als 200 Millionen Euro. Gleichzeitig stiegen die Einlagenbestände der Bank um 440 Millionen Euro auf mehr als 18,2 Milliarden.

