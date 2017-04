Kindertheater für den kleinen Geldbeutel

Bergisch Gladbach „Ach, was muss man denn von bösen Knaben hören oder lesen…“ – Beinah jeder kennt die Geschichte der beiden Lausbuben Max und Moritz, die durch Wilhelm Busch weltbekannt wurden. Die Kleine Oper Bad Homburg führt diese tolle Geschichte für das jüngste Publikum ab fünf Jahren als klassisches Musical auf. Und dank des Vereins „Bürger für uns Pänz“, des Bergische Löwen und des städtischen Jugendamtes können auch Familien mit niedrigem Einkommen dabei sein.

Alle Familien, die im Kindergarten oder im Offenen Ganztag der Grundschule keinen gesetzlichen Elternbeitrag zahlen müssen oder deren Einkommen unter 30.000 Euro liegt, erhalten die Eintrittskarte, die sonst 9,90 Euro kostet, für ein Euro pro Person. In der Karte enthalten sind auch die Kosten für den Bus oder die Straßenbahn am Veranstaltungstag. Die Karten gibt es am Mittwoch, 3. Mai, um am Donnerstag, 4. Mai, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr im Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach, Stadthaus An der Gohrsmühle 18, Zimmer 245. Die Ausgabe der Karten erfolgt im Jugendamt, da dort wegen des Kindergartenbesuchs oder des Besuchs des Offenen Ganztags bereits Einkommensunterlagen gespeichert sind. Wer kein Kind im Kindergarten oder im Offenen Ganztag hat, kann einfach seinen Einkommensnachweis, beispielsweise Steuerbescheid oder Bescheid über Hartz IV, mitbringen.

Die Kleine Oper Bad Homburg spielt am Samstag, 6. Mai, um 14.30 Uhr im Bürgerhaus Bergischer Löwe.