Kegeln für den guten Zweck

Gastwirt Wilfried Kamp, Spendenempfänger Marcus Fehler (Bergisch Gladbacher Tafel), Ulrich Lob (Bäckerei Lob), Volker Wabnitz (Raiffeisenbank Kürten-Odenthal), Axel Quell (VR Bank), Jürgen Füllenbach (Bensberger Bank) und Lothar Uedelhoven (VR Bank), v.li., bei der Übergabe der Spende. ( Foto: Quataibah Alkassab )

Bergisch Gladbach Seit 34 Jahren hat das „Sozialkegeln“ in Bergisch Gladbach Tradition. Es ist alljährlich ein unterhaltsamer Nachmittag, wenn sich Bäcker, Banker und Gastwirte zum Kegelwettstreit treffen. Denn das Motto lautet: „Spaß haben und Gutes tun“. So rollte die Kugel im Gasthaus „Ewige Lampe“ in diesem Jahr erneut für den guten Zweck. Sieger wurden die Bäcker, die mit klarem Vorsprung den Kegelpokal gewannen. Gewinner des Abends waren auch Marcus Fehler und Bernard Wewer von der Bergisch Gladbacher Tafel e.V., denn die 25 Teilnehmer „erkegelten“ stattliche 1.680 Euro zur Unterstützung der Einrichtung.

Nun wurde die „Kegelspende“ in den Räumen der VR Bank eG Bergisch Gladbach überreicht. „Mit dem Sozialkegeln unterstützen wir seit jeher gemeinnützige Zwecke in unserer Region. Bei der Tafel wissen wir, dass die Hilfe genau dort ankommt“, sagte Wilfried Kamp, Vertreter der Gastwirte, bei der Spendenübergabe. Wo das Geld gut angelegt ist, weiß Tafel-Vorsitzender Marcus Fehler bereits genau: „Eines unserer Kühlfahrzeuge muss ausgetauscht werden.“ Seit das Sozialkegeln 1983 auf Initiative von Franz Heinrich Krey ins Leben gerufen wurde, kamen rund 50.000 Euro Spenden für soziale Zwecke zusammen.

Die Bergisch Gladbacher Tafel gibt seit 2007 in der Kalkstraße (und seit 2011 auch in der Reginharstraße) Lebensmittel an bedürftige Menschen ab. Jede Woche nutzen rund 400 Haushalte aus Bergisch Gladbach das Angebot. Über 100 Ehrenamtliche engagieren sich dafür in ihrer Freizeit. Und die Helfer suchen Nachwuchs. „Es ist eine große Herausforderung auch jüngere Menschen zu gewinnen, die uns unterstützen und ehrenamtlich mithelfen“, sagt Marcus Fehler. Denn viele Mitarbeiter der Tafel, die sich seit der Gründung engagieren, werden aus Altersgründen ihr Amt in absehbarer Zeit niederlegen. Wer bei der Tafel mithelfen möchte, kann sich im Internet informieren oder an einem Schnupperkurs teilnehmen.