Kaffee trinken – Gutes tun

Rösrtah Fair gehandelten, frisch gerösteten Kaffee genießen und dabei die Kulturprojekte in Rösrath fördern: Diese simple Idee steckt hinter dem Projekt „Rösrather Kulturkaffee“, das auch im letzten Jahr so erfolgreich war, dass nun aus den Verkaufserlösen weitere Kulturprojekte unterstützt werden können. Anträge können ab sofort bei der Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements eingereicht werden.

Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet eine fünfköpfige Kulturkaffeejury, darunter die Projektinitiatoren Bürgermeister Markus Mombauer, Robert Scheuermeyer und Dr. Jürgen Rembold sowie der Kulturausschussvorsitzende Marc Schönberger und Ingrid Ittel-Fernau vom Kulturverein Schloss Eulenbroich. Besonders gute Chancen auf Unterstützung haben innovative Projekte und Aktionen im kulturellen Bereich, die nachhaltig wirken und eine breite Bevölkerungsschicht erreichen.

So profitierten bereits in den letzten Jahren zahlreiche Kulturprojekte wie zum Beispiel „Rösrath wird zur Galerie“, „Rösrather Stadt(Ver)führungen“, „JUZE wird mobil“, die Sanierung des Bösendorfer-Flügels im Schloss Eulenbroich und „Kultur unterwegs“.

Der „Rösrather Kulturkaffee“ ist in 250-Gramm-Packungen, als ganze Bohnen oder gemahlen, zum Preis von 4,50 Euro an zahlreichen Verkaufsstellen in Rösrath erhältlich, zum Beispiel in der Rösrather Buchhandlung, der Sülztalapotheke, bei EP Bosbach oder dem Büro des Bürgermeisters. Eine Liste mit aktuellen Verkaufs- und Ausschankstellen gibt es online.

Bewerbungen für die Förderung eines Kulturprojektes aus dem Erlös des Kulturkaffees können per Mail eingereicht werden.