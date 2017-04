Jungbrunnen für den Wiehlpark

Wiehl Er ist das „öffentliche Herz der Stadt“, wie Bürgermeister Ulrich Stücker sagt, aber auch „etwas in die Jahre gekommen“: Der Wiehlpark, am Rande der Wiehler Innenstadt gelegen, teils unter der Brücke der Landstraße 336, soll eine Frischzellenkur bekommen, „revitalisiert“ werden, wie Stücker sagt. Um das künftige Gesicht des Parks zu bestimmen, wird es einen europaweiten Wettbewerb für Planungsbüros geben. Vorher allerdings wollen die Verantwortlichen erst mit den Bürgern der Stadt reden.

Und so laden Bürgermeister Stücker und die Fachleute seiner Verwaltung zu einer Ideenwerkstatt ein. Wenn am Samstag, 22. April, als erster neuer Bestandteil des Wiehlaparks der neue Skatepark „Wheelpark“ offiziell eröffnet wird, wird es an der Grillhütte am Parkeingang die Gelegenheit geben, Ideen für die Neugestaltung einzubringen. In moderierten Gesprächsrunden, bei geführten Spaziergängen durch den Park, mit Fragebögen und einer „Wunschecke“ wollen die Stadtplaner zwischen 13 und 18 Uhr von den Wiehlern erfahren, wie der Park in Zukunft aussehen soll. Und selbst wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann über die Homepage des beteiligten Architekturunternehmens vorher oder nachher an dem Prozess mitwirken.

Die so gesammelten Ideen und Vorschläge sollen später in den Wettbewerb für die Neugestaltung einfließen. Für diesen Wettbewerb hat vor kurzem die Anmeldefrist begonnen. Neben fünf von der Verwaltung gesetzten Büros werden maximal zehn weitere dafür zugelassen, die anhand eines so genannten „Auslobungstextes“, der die Ziele der Umgestaltung beschreibt, Vorschläge einreichen dürfen. Im September oder Oktober soll ein Fachjury dann den besten Entwurf wählen, unter den Erstplatzierten sollen 60.000 Euro Preisgeld verteilt werden. Insgesamt wird der gesamte Wettbewerb rund 120.000 Euro (inklusive des Preisgeldes kosten), diese Summe wir zur Hälfte vom Land NRW gefördert.

Läuft alles perfekt, könnten Ende des Jahres bereits die ersten Förderanträge für die eigentlichen Baumaßnahme gestellt werden, hofft Stücker. 2018 könnten dann schon die Bagger rollen. Vorausgesetzt die Umbaukosten, aktuell geht die Wiehler Verwaltung von drei bis sieben Millionen Euro aus, was sich erst durch den Wettbewerb konkretisieren lassen wird, werden teilweise durch die Städtebauförderung des Landes getragen. Eine Garantie dafür gebe es derzeit zwar nicht, sagt der Bürgermeister, der Raumplanung an der Uni Dortmund studiert hat, aber die Erfahrung zeige, dass gerade hochwertige Entwürfe immer gute Chancen hätten.

Und hochwertig soll der neue Wiehlpark auf jeden Fall werden. „Wenn man Steuermittel ausgibt, ist man verpflichtet, die bestmögliche Lösung zu präsentieren“, sagt Stücker, dem es vor allem darum geht, den Wiehlpark „für die nächsten Jahrzehnte zu rüsten und zukunftsfähig zu machen“. Rund 40.000 Quadtameter groß ist das Areal für den Wettbewerb, das neben dem eigentlichen Park auch den alten Kurpark und das ehemalige ProMarkt-Gelände an der Brucher Straße, das die Stadt Wiehl vor einiger Zeit gekauft hat, beinhaltet.