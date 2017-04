Josef Borsbach ist Züchter des Jahres

Bis heute sind auf Gut Beningsfeld 204 Fohlen aufgezogen worden, in den vergangenen Jahren gab es dafür 24 Goldmedaillen auf Fohlenschauen. Seit nunmehr elf Jahren ehrt die Züchterzentrale des Rheinsch-Bergischen Kreises ihre erfolreichsten Züchter, nachdem zuletzt Rinder-, Kaninchen- und Geflügelzüchter ausgezeichnet wurden, ging der Preis in diesem Jahr schon zum fünften Mal an einen Pferdezüchter.

Bergisch Gladbach Josef Borsbach ist der erfolgreichste Züchter des Jahres im Rheinisch-Bergischen Kreis. Seit 1979 züchten Borsbach und seine Familie Fjordpferde auf Gut Beningsfeld in Refrath, nun wurde er von der Züchterzentrale des Kreises ausgezeichnet. Zusammen mit Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke überreichte der Landtagsabgeordnete Rainer Deppe in seiner Funktion als Vorsitzender der Zuchtzentrale die Trophäe.

