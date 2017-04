Hückeswagener Besuch in Hannover

Hückeswagen/Hannover Jedes Jahr im Frühling schaut die Wirtschaftswelt nach Hannover wenn auf der Hannover Messe die neuesten Entwicklungen und Technologien präsentiert werden. Traditionell lässt es sich auch der Hückeswagener Bürgermeister nicht nehmen, die heimischen Betriebe auf der weltweit größten Industriemesse zu besuchen, in diesem Jahr wurde Bürgermeister Dietmar Persian von dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, Thomas Palus, beim Besuch in Hannover begleitet.

Erste Anlaufstelle war dabei der Stand der Pflitsch GmbH & Co KG, auf dem es auch in diesem Jahr wieder viele neue Produkte zu entdecken gab. Die beiden Geschäftsführer Roland Lenzing und Mathias Stendtke präsentierten den Besuchern mit einem großen Team viele innovative Ideen aus dem Bereich der Kabelverschraubung und der Kabelkanäle. Daneben war auch der Stand von GKN Sinter Metals aus Radevormwald mit dem Zweigstandort an der Schlossfabrik ein Ziel der Besucher aus dem Bergischen. So wie die anderen Firmen aus der Schloss-Stadt.

Bürgermeister Persian: „Die Stärke unserer heimischen Industrie ist ihre Innovationskraft. Wo Großkonzerne schwerfällig auf aktuelle Trends reagieren, freuen sich unsere Mittelständler über neue Impulse und entwickeln innovative Ideen in Richtung Elektromobilität und Gesundheitswirtschaft. Bei meinem Rundgang habe ich festgestellt, dass alle Unternehmen von positiven Reaktionen berichten. Ich freue mich, dass unsere heimische Wirtschaft so gut aufgestellt ist.“