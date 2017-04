Heiz-High-Tech aus Remscheid

„Der Ausbau des Geschäfts mit Wärmepumpen ist bereits heute eines der entscheidenden Wachstumsfelder für unser Familienunternehmen“, sagt Dr. Carsten Voigtländer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vaillant Group. „Wir fokussieren uns verstärkt auf erneuerbare Energien. Neben unserem traditionellen Kerngeschäft mit effizienten Gasheizgeräten wollen wir künftig auch im Wärmepumpenmarkt eine international führende Wettbewerbsposition einnehmen.“ Aufgrund einer hohen Nachfrage sei die Wärmepumpenfertigung bereits jetzt voll ausgelastet, so Vaillant. Gearbeitet werde aktuell in drei Schichten und an sechs Tagen der Woche. Beliefert werden von Remscheid aus neben dem deutschen Markt auch Österreich, Belgien, die Niederlande und Skandinavien.

Neben der Neuausrichtung im Produktionsbereich stärkt die Vaillant Group ihre Aktivitäten im Bereich Entwicklung in Remscheid und investiert dafür rund 54 Millionen Euro in den Standort. Bis 2018 entsteht ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum direkt neben dem Werksgelände. Dieses bildet eine zentrale Schnittstelle zwischen der Produktentstehung und der Serienfertigung. Ziel sei es, in Remscheid die Herstellung technologisch anspruchsvoller Produkte und deren Entwicklung eng miteinander zu verzahnen, so das Unternehmen.