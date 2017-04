Hans-Zanders-Bad ab sofort geschlossen

Bergisch Gladbach Die Stadt Bergisch Gladbach muss eines ihrer Bäder schließen. Das Hans-Zanders-Bad, das seit 1991 nur noch von Schulen und Vereinen genutzt wird, kann aus Sicherheitsgründen vorübergehend nicht benutzt werden. Nun soll geprüft werden, wie und bis wann das Bad saniert wird. Außerdem wird ein Plan erstellt, wohin die Schulen und Vereine bis dahin ausweichen können.

Bei einer Routinekontrolle waren Probleme an der Statik des Beckens in dem mehr als 100 Jahre alten Bad festgetellt worden. Die Stahlbewehrung, die den Druck des Wassers im Becken aushalten muss, habe „erhebliche Mängel“ aufgewiesen, so dass das Wasser abgelassen werden musste. „Deswegen gab es keine andere Möglichkeit, als das Bad sofort zu schließen“, sagt Bernd Martmann, der als Geschäftsführer der Bäder GmbH und Co-Dezernent für Schule und Sport gleich doppelt vom „Ausfall“ des Bades betroffen ist.

Ein Statiker sei bereits beauftragt, den genauen Schaden festzustellen. Erst danach könne man Aussagen über den Umfang und auch die Kosten einer Sanierung treffen, so Martmann. Das könne einige Wochen oder auch Monate dauern. Lange vorher, in etwa zwei Wochen, möchte die Verwaltung einen Plan aufgestellt haben, wo bis zum Abschluss der Sanierung das Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden soll.

Glück im Unglück sei dabei, dass der Schaden in den Schulferien und kurz vor dem Sommer festgestellt worden sei, sagt Manfred Habrunner, Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft. So habe man etwas Zeit, auf die Situation zu reagieren und gleichzeitig auch die Möglichkeit, zumindest teilweise auf Freiluft-Becken im Kombibad Paffrath und das Freibad Milchborntal auszuweichen. „Das wird natürlich nicht für Begeisterung sorgen“, so Habrunner. „Aber ich glaube, es ist klar, dass in einer solchen Situation Kompromissbereitschaft notwendig ist.“ Darüber hinaus spreche man bereits mit anderen Bäderbetreibern, um dort Wasserfläche anzumieten. Man prüfe alle Bäder in „fahrbarer Entfernung“, sagt Habrunner.

20 Schulen und sechs Vereine nutzen das Hans-Zanders-Bad, das oft auch Hallenbad Stadtmitte genannt wird. Dabei fallen im Schulschwimmen 85 so genannte Bahnstunden pro Woche an, im Vereinsschwimmen sogar 176 Bahnstunden. Bei vier Bahnen, über die das Bad verfügt, bedeutet das mehr als 60 Stunden Nutzung pro Woche. Diese Zeit muss nun woanders abgefangen werden.

Deswegen gehen Habrunner und Martmann auch davon aus, dass das Bad auf jeden Fall saniert wird. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das auf Dauer ohne das Zanders-Bad bieten sollen“, sagt Bernd Martmann. Investitionen in das Bad seien in den nächsten Jahren ohnehin vorgesehen gewesen, sagt Manfred Habrunner. Diese würden nun vorgezogen. Was aber auch bedeuten könnte, dass nicht nur das Becken im Hans-Zanders-Bad erneuert wird. Denkbar sei auch, dass man im Zuge dessen auch die Haustechnik und weiteres modernisiere, so Habrunner.

Zuletzt umfangreicher saniert worden sei das Hans-Zanders-Bad in den 1980er Jahren, sagt Bernd Martmann. Stahl, ansonsten ein eher langlebiges Material, bedarf in einem Hallenbad einer besonderen Sorgfalt, die Kombination aus Wasser, Sauerstoff und vor allem Chlor setzt ihm zu.