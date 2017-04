Gute Zahlen trotz schwieriger Bedingungen

Gummersbach/Bergneustadt Trotz schwieriger Bedingungen hat die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt ein erfolgreiches Jahr 2016 hinter sich gebracht. Bei der Vorstellung des Jahresbilanz zeigt sich der Vorstand zufrieden mit der Entwicklung – machte aber auch deutlich, dass man sich von der Politik und den Zentralbanken Veränderungen wünsche. Vor allem die derzeitige Geldpolitik der EZB mit ihren extrem niedrigen Zinsen und die zunehmende Regulatorik durch den Gesetzgeber erschwere es den Sparkassen, wie auch den Genossenschaftsbanken, ihrer Aufgabe nachzugehen.

„An den Rahmenbedingungen können wir aber nichts ändern“, sagte der Vorstandvorsitzende Frank Grebe. Jammern nütze ja nichts. Zumal die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt ja trotz allem gute Zahlen vorzuweisen habe: Die Bilanzsumme des Instituts stieg um rund 70 Millionen Euro auf 1,335 Milliarden. Das Eigentkapital wurde um mehr als vier Millionen Euro auf 108,8 Millionen erhöht. Und der Überschuss betrug im Jahr 2016 4,1 Millionen Euro. Neben 744.000 Euro Spenden an verschiedene Vereine und Institutionen zahlte die Sparkasse rund zwei Millionen Euro Steuern in der Region.

Während die Zahl der privaten Girokonten, der Mitarbeiter und Auszubildenden nahezu konstant blieb, stieg das Volumen der Kreditzusagen um etwa 15 Prozent auf etwa 1,026 Milliarden Euro. Einzig das Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen bremse diese Entwicklung etwas, so Grebe, weil einfach kaum noch Objekte vorhanden seien. „Der Markt ist leergekauft. Das Angebot ist wirklich überschaubar.“ Rund 52 Prozent der Kredite der Sparkasse sind an Privat-Leute vergeben, 44 Prozent sind gewerbliche Kredite, nur knappt vier Prozent gehen an die öffentliche Hand.

Als ein Instrument für die Zukunftssicherung der Sparkasse verstehe man auch und vor allem das Thema Digitalisierung, machte Vorstandsmitglied Dirk Steinbach deutlich – „was aber nicht heißt, dass wir eine Internetbank werden“. Über 50 Prozent der Konten bei der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt seien bereits online-fähig. In der Altersschicht der 20- bis 39-Jährigen liegt dieser Anteile sogar deutlich über 70 Prozent. Und selbst bei den Über-79-Jährigen würden 18,9 Prozent der Kunden Online-Banking nutzen. Was man 1996 als Ergänzung zum „klassischen“ Bankgeschäft gestartet habe, sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, so Steinbach.