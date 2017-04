Gladbacher Derby am Gründonnerstag

Bergisch Gladbach Am Gründonnerstag steht das Bergisch Gladbacher Derby in der Fußball-Mittelrheinliga auf dem Programm – das diesmal gleich doppelt brisant ist. Wenn um 19.30 Uhr in der BELKAW-Arena der SV Bergisch Gladbach 09 und der TV Herkenrath aufeinander treffen, geht es nicht nur ums Prestige zwischen den Nachbarn. Es geht auch um die Tabellenführung zwischen zwei Tabellennachbarn, die derzeit auf Platz zwei und drei stehen.

Entsprechend erwarten die Vereine ein gut gefülltes Stadion. Dessen Namensgeber und 09-Sponsor BELKAW lädt zu einem großen Familienfest ein. Rund um das Spiel gibt es viele spannende Aktionen zum Mitmachen – nicht nur für Fußballfans.

