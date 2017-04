Gespannfahrer gesucht

Oberberg „Aus dem Rollstuhl in den Beiwagen“ – unter diesem Leitspruch veranstaltet der Treffpunkt Lebensfreunde am Samstag, 10 Juni, einen Ausflug. Menschen mit Behinderung und Motorrad-Gespann-Fahrer brechen an diesem Tag um 11 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt auf. „Dafür suchen wir noch Gespannfahrer, die sich mit ihrem Gefährt ander Aktion beteiligen möchten“, sagt Rita Pack, die den Treffpunkt Lebensfreude als Weitblick-Lotsin für Reichshof betreut.

Der Ausflug wird in Kooperation mit dem „Haus am Park“ (HBW) Wiehl organisiert. Sammel- und Startpunkt am 10. Juni ist am HBW in Waldbröl, Schaumburgweg 4. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Interessierte Motorradfahrer können ihre Teilnahme bis zum 10. Mai bei Rita und Detlef Pack anmelden und weitere Informationen erhalten.

Der Flyer zur Gespann-Ausfahrt kann als PDF-Dokument eingesehen und heruntergeladen werden. Mehr Informationen zum Treffpuntk Lebensfreude und zu weiteren Angeboten der Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises gibt es online.