Gemeindecup: Derbys ohne Ende

Veranstalter, Sponsoren und Teilnehmer zeigen die Pokal. ( Foto: Privat )

Lindlar Eine ganze Woche voll mit Lokal-Derbys, das verspricht der „Lindlarer Gemeinde-Cup der Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG“, der in diesem Jahr zu ersten Mal ausgetragen wird. Alle fünf Lindlarer Fußballvereine nehmen teil, ergänzt wird das Feld durch die DJK Wipperfeld als Gastmannschaft. Ausgespielt wird ein Wanderpokal und eine Siegprämie von 1.500 Euro.

Der Gemeinde-Cup soll zu einer festen Einrichtung in der Vorbereitung der Lindlarer Fußballer werden. Geplant sei es, dass das Turnier in den kommenden Jahren jeweils von einem der fünf örtlichen Clubs veranstaltet und stets um ein Gast-Team ergänzt wird, sagen die Veranstalter. Mit drei Bezirks- und je einem A- und B-Kreisligist verfügt die Gemeinde Lindlar über außergewöhnlich viele ambitionierte Teams.

Gespielt wird in zwei Dreiergruppen, die Gruppe A besteht aus der DJK Wipperfeld, dem SV Eintracht Hohkeppel und dem SSV Süng, in der Gruppe B spielen der diesjährige Ausrichter TuS Lindlar, der SV Frielingsdorf und der SV Linde. Das Eröffnungsspiel bestreiten Wipperfeld und Hohkeppel am 23. Juli, unter der Woche finden dann die weiteren Gruppenspiele statt, bevor am Sonntag, 30. Juli, das Finale steigt. Die Einnahmen aus der Turnierwoche werden zu gleichen Teilen unter den Gemeindeteams aufgeteilt und kommen den Jugendmannschaften zugute.

www.gemeinde-cup.de