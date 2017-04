Gedanken zum Wahlk(r)ampf

“Wir wollen, dass in NRW künftig die beste Bildung der Welt vermittelt wird – und man am Zustand unserer Schulen wieder die Wertschätzung ablesen kann, die wir unseren Kindern entgegen bringen. Wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Und das brauchen wir auch nicht.”

Preisfrage: Aus welchem Pamphlet stammt dieser Satz?

a) aus dem Grundsatzprogramm des Philologenverbandes

b) aus einem Leitartikel des Kölner Stadt-Anzeigers

c) aus dem Wahlprogramm der NRW-FDP

Grämen Sie sich nicht allzu sehr, wahlkampfermüdede Leserin, von Phrasen erschöpfter Leser, falls Sie diese Frage nicht auf anhieb beantworten können. Solche Allgemeinplätze könnten auch in der Rede des Schülersprechers der 7b der Sankt-Claudius-Baumschule vorkommen. Tatsächlich aber stammen sie aus c) – dem Wahlprogramm der FDP zur anstehenden Landtagswahl.

Bildung, das haben die Liberalen völlig richtig erkannt, ist ein wichtiges Thema. Wirtschaftspolitik übrigens auch – weswegen die FDP großflächige Plakate mit dem Slogan “Rot-grüne Wirtschaftspolitik: das andere Wort für Sabotage” gedruckt hat. Nur, helfen Sie mir kurz, lieber Leser, sind “rot-grüne Wirtschaftspolitik” nicht mindestens zwei Worte? Also mehr als “das andere Wort”? Oder wie wir Fachleute sagen: Plural?

Vielleicht ist das aber auch nur der Beweis, was dabei herauskommt, wenn man wie der FDP-Chef Christian Lindner eine Schule in NRW besucht. In seinem Fall das städtische Gymnasium in Wermelskirchen, wo er 1998 sein Abitur gemacht hatte. Das könnte auch die Plakate der FDP-Kandidatin im oberbergischen Norden erklären. Annette Pizzato, wie Lindner in Wuppertal geboren, wirbt mit dem Slogan “NRW´s Staus beginnen im Landtag”. Dies, liebe sprachbegabte Leserin, lieber lin­gu­is­tisch angehauchter Leser, nennt man ein Deppenapostroph. Die einzige Möglichkeit, mir als professionellem Autor noch mehr die Schamesröte ins Gesicht zu treiben, wäre “die einzigste” zu sagen.

Will der Autor jetzt nur auf der FDP rumhacken, fragen Sie sich vielleicht gerade, lieber Leser. Nein, lautet die Antwort, obwohl der neue Wahlwerbespot der Liberalen (Was will der uns eigentlich sagen, außer dass Lindner offensichtlich eine geile Sau ist?) einigen Anlass dazu bieten würde. Nein, ich möchte Sie, liebe werbemüde Leserin, lieber reizüberflutete Leser, nur auf das augenscheinlichste der Welt hinweisen: Es ist Wahlkampf. Also bitte verabschieden Sie sich augenblicklich von jeder Form von Inhalt!

Oder können Sie anhand der Wahlplakate erkennen, wofür welche Partei steht? Die regierende SPD setzt ganz auf die Landesmutter Hannelore. Und einen Hashtag. Das sieht zwar unglaublich modern aus, ist aber schlicht und ergreifend geklaut: “NRWir” war eine Lernplattform, die der Landschaftsverband Rheinland einst betrieb. Die Raute (ja, so sagt man auf deutsch zu einem Hashtag) davor zu setzen, ist jetzt keine sonderlich kreative Leistung.

Ansonsten, was soll die Regierungspartei auch sonst machen, feiern sich die Sozis selbst. “Die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1993” lesen wir da auf einem Plakat. Mit welchen Statistiktricks die zustande kommt und dass das leider so gar keine Aussage darüber ist, ob die Menschen von ihrem Lohn leben können, steht da leider nicht. War wohl kein Platz mehr auf dem (etwa 2,5 mal 3,5 Meter großen) Plakat.

Und die andere Regierungspartei? Die Grünen haben wirklich soviel Mut, auf ihre Plakate zu schreiben, wofür sie stehen. Warum das stets als 1. und 2. durchnummeriert wird, bleibt aber wohl ihr Geheimnis. Und warum es gefühlt 200 Motive gibt, vermutlich auch. Auch die Linke müht sich, Inhalte zu präsentieren. Was aber hinter der knallroten Kommunismus-Klassenkampf-Optik ein klein wenig auf der Strecke bleibt.

Die andere Parteien hingegen haben sich aufs Meckern verlegt. Und auf ihre Spitzenkandidaten. Was im Falle der FDP eigentlich keine so schlechte Idee ist – bei der CDU aber von fortschreitender Verzweiflung zu künden scheint. Eine Partei, die ernsthaft glaubt mit Armin Laschet Staat machen zu können, kann man nur bedauern. Wer noch weniger Profil hat als dieser Mann, wird bei Facebook vermutlich zwangsgelöscht.

Also legt man ansonsten einfach die Finger in die Wunden. Nur ist es leider nicht nur so, dass der gleichen Partei, als sie zwischen 2005 und 2010 regiert hat, die gleichen Wunden offenbar nicht ganz so groß und behandlungswürdig erschien wie heute, sondern auch so, dass ich den Finger schon ganz gut selber in irgendwelche Wunden legen kann. Was mich viel mehr interessiert, sind Therapieansätze. Dass es auf den Autobahnen im Land Staus gibt, weiß ich aus leidvoller Erfahrung auch so. Wie man das ändern könnte, wüsste ich gern.

Und so gibt es am Ende tatsächlich noch ein paar Unbeirrbare, die auf einen Doktor im blauen Kittel mit rotem Logo hoffen. Die AfD allerdings schlägt alle anderen Parteien im Kloppen inhaltsleerer Phrasen locker und um Längen. Slogans wie “Opferschutz statt Täterschutz” oder “schützen statt blitzen” wären vermutlich selbst dem bereits erwähnten Klassensprecher der 7b zu peinlich.

Einziges “Highlight” im blau-braunen Werbe-Arsenal ist das “Wärte und Morahl”-Plakat mit den beiden roten Strichen und den offensichtlichen Orthographie-Fehlern und dem Satz “Ohne Bildung ist alles nichts.” darüber. Für eine Partei, die so offenkundig von der mangelnden Bildung ihrer eigenen Wähler abhängig ist, ist so eine Wahlwerbung echt mutig. So ähnlich wie „Unser Programm heißt Realität“ unten auf die Plakate zu schreiben – um dann darüber ausschließlich die Gefühle und niederen Instinkte potenzieller Wähler anzusprechen.

Was also tun, fragen Sie sich eventuell nun, liebe ratlose Leserin, lieber zweifelnder Leser. Aufgeben? Nicht wählen gehen? Auf keinen Fall. Denn wenn eine Aussage in der diesjährigen Wahlwerbung wirklich stimmt, dann die der FDP: Es geht um unser Land. Wählen ist Pflicht.

Sich vorher informieren aber auch. Nur sind Wahlplakate dafür offensichtlich eher ungeeignet. Wenn Sie, lieber Leser, es in diesem Text aber bis hierhin geschafft haben, haben Sie damit zwei Dinge bewiesen: Sie können lesen. Und Sie haben ein Internetzugang. Machen Sie was daraus! Bis zur Wahl am 14. Mai ist noch etwas Zeit. Und hier finden Sie die Wahlprogramme der Parteien zum nachlesen:

SPD

CDU

FDP

Grüne

Linke