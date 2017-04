Frühling in der City

Der 34. Overather Frühling findet am 30. April statt.

Overath Bereits zum 34. Mal veranstaltet die Händlergemeinschaft Einkaufen in Overath e.V. das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 2. Sonntag nach Ostern. Am 30. April öffnen die Overather Einzelhändler zwischen 12 und 17 Uhr ihre Türen und es darf nach Herzenslust gestöbert und geshoppt werden. Bereits ab 11 Uhr laden die zahlreichen Verkaufs- und Informationsstände in der für den Verkehr gesperrten Overather Innenstadt mit zahlreichen Attraktionen zu einem Sonntagsbummel ein. In diesem Jahr beteiligen sich so viele Aussteller wie nie zuvor und sowohl auf dem Bahnhofplatz als auch auf dem Steinhofplatz erwartet den Besucher ein buntes Bühnenprogramm.

Auf der Straße An den Gärten findet ein Trödelmarkt statt, die Overather Einzelhändler präsentieren sich auf der Hauptstraße, die ortsansässigen Autohändler stellen ihre neuesten Modelle aus, die Vereine informieren über ihre ehrenamtliche Arbeit und auf der „Gastronomiemeile“ auf dem Bahnhofplatz wird für das leibliche Wohl gesorgt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der KG Spaß am Karneval beim Frühling und beim Stadtfest wird fortgesetzt.

Auf der großen Bühne auf dem Steinhofplatz führt erstmals Mirko Hellendahl durch ein buntes, musikalisches Programm. Um 11 Uhr eröffnet das Spaßorchester Marialinden den Overather Frühling schon einmal musikalisch, bevor um 12 Uhr die offizielle Eröffnung des 34. Overather Frühlings durch den Bürgermeister Jörg Weigt und den 1. Vorsitzenden von Einkaufen in Overath e.V. Alexander Bücken vollzogen wird. Im Anschluss sorgt das Spaßorchester weiter für gute Laune, bis um 14 Uhr die Nachwuchsmusiker der Musicschool Ralph Tehsmann ihr Können zur Show stellen. Um 15:30 Uhr stehen die Jüngsten im Vordergrund – 14 tanzbegeisterte Kinder der Kindertagesstätte St. Walburga tanzen ihren „Elefanten-Tanz“. Direkt im Anschluss zeigen die 16 Mädchen der Showtanzgruppe des SSV Overath ihre neuesten Choreographien. Ab 15:45 Uhr wird das Bühnenprogramm von der OJO gestaltet – Summer Groove Dance lautet das Motto. Um 16:30 Uhr tritt die beliebte Big Band Overath auf – sie beschließen das Bühnenprogramm auf der Bühne am Steinhofplatz.

Erstmals seit 10 Jahren gibt es wieder eine zweite Bühne – auf dem Bahnhofvorplatz treten um 12:30 Uhr Yellow Moon auf. Die drei Bandmitglieder nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Reise zu bekannten aber auch unbekannteren Schätzen der Rock- und Popmusik der letzten 50 Jahre.