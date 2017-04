Frühjahrsputz für Schnäppchenjäger

Lindlar Schnäppchenjäger aufgepasst: Die Lindlarer Lang AG, einer der größten europäischen Großhändler für die Vermietung und den Verkauf von visueller Präsentationstechnik und deren Peripherie, räumt ihr Lager. Beim so genannten „Frühjahrsputz“ kommen Produkte aus dem Vermietpark des Unternehmens zum Verkauf, um dort Platz für neue Technik zu schaffen. Dazu zählen in diesem Jahr unter anderem kleine Panasonic 3-Chip LCD Projektoren mit 3.100 ANSI Lumen, Samsung 32“ LC Displays und diverse Leinwandtücher. Außerdem bieten Partnerfirmen der Lang AG ihre Produkte an, so dass das Angebot von Audio- über Licht- bis hin zu Videoequipment reicht.

Los geht der „Frühjahrsputz“, der schon zum siebten Mal stattfindet, in diesem Jahr am Donnerstag, 27. April, um 10 Uhr in der Lang Academy, Schlosserstraße 6 in Lindlar. Weitere Infos online.