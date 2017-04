Entspannt mit Strom lernen

Kürten Die Fahrschule Drive Differently aus Kürten-Dürscheid setzt bei der praktischen Ausbildung ab sofort (auch) auf ein E-Auto. „Laut Straßenverkehrsamt sind wir die ersten in Rhein-Berg, die sowas machen“, sagt Inhaber Uwe Gersing. Seit ein paar Wochen bietet er Fahrstunden auf einem Renault Zoe an, der rein elektrisch fährt.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.