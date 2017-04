Dringend gesucht: Tageseltern

Oberberg Das Tagesmütternetz Oberberg e. V. sucht dringend nach weiteren Tageseltern und lädt deswegen in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt interessierte Frauen und Männer zu zwei Informationsveranstaltung ein. Am 6. Mai in Lindlar und 13. Mai in Gummersbach informiert der Verein über eine Tätigkeit in der Kindertagespflege.

Das Tagesmütternetz ist seit 2003 als Träger der freien Jugendhilfe im Bereich Kindertagespflege im gesamten Oberbergischen Kreis tätig und verfügt über ein flächendeckendes Netz von Tagespflegepersonen. Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreisjugendamt und dem Jugendamt der Stadt Wiehl.

Seit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz von 2004 steht die Tagespflege von Tagesmüttern und Tagesvätern gleichberechtigt neben Kindertagesstätten, wird meist aber vor allem von Eltern in Anspruch genommen, die für ihre Kinder keinen Kindergartenplatz bekommen haben. Weil die Betreuungsplätze bei Tageseltern auch genutzt werden können, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen, ist die Nachfrage zuletzt stark gestiegen. So stieg die Zahl der Tagesmütter und -väter zwischen 2009 bis 2012 zum Beispiel um 12 Prozent.

Über die rechtlichen Voraussetzungen und andere Fragen informiert das Tagesmütternetz Oberberg am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 12 Uhr im Ratssaal „Altes Wasserwerk“ im Rathaus der Gemeinde Lindlar (Borromäusstraße 1) und am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Fachberatungsstelle Tagesmütternetz Oberberg e.V. (Moltkestraße 26 in Gummersbach).

www.tagesmuetternetz.de