Das Ziel ist das RheinEnergieStadion

Rhein-/Oberberg 40 D-Jugend-Fußballmannschaften aus dem Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln kämpfen in diesem Jahr um den 100pro-Cup, den die Sparkasse zusammen mit dem 1. FC Köln veranstaltet. In zwei Vorrundenturnieren – eins links- und eins rechtsrheinisch – werden die beiden Teams ermittelt, die sich für das spätere 100pro-Cup-Finale im Kölner RheinEnergieStadion qualifizieren. Und zwar am 20. Mai als Vorspiel zum letzten Saisonheimspiel des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05.

Das erste Qualiturnier findet am 29. April im Belkaw-Stadion in Bergisch Gladbach statt, neben den rheinisch-bergischen Mannschaften von SV Bergisch Gladbach 09, Heiligenhauser SV, SSV Jan Wellem, SSV Overath und VfL Witzhelden sind dabei auch SV Eintracht Hohkeppel, SV Morsbach, RS Waldbröl, DJK Wipperfeld, VfR Wipperfürth aus Oberberg am Start. Am 1. Mai ab 10 Uhr wird im Sportzentrum Pulheim um den anderen Finalplatz gespielt, mit dabei sind dann unter anderem der SV Frielingsdorf und der SC Leichlingen.

Die ersten Spiele werden an beiden Turniertagen um 10 Uhr angepfiffen. Nach der Gruppenphase mit vier Gruppen à fünf Mannschaften beginnt die Endrunde jeweils gegen 15:45 Uhr mit dem Viertelfinale, ehe etwa um 18:00 Uhr die Sieger feststehen werden. Das Rahmenprogramm wird auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des 1. FC Köln stehen – mit den FC-Cheerleadern, dem FC-KidsClub, FC-Maskottchen Hennes und einer Station zum Messen der Schussgeschwindigkeit. Als Moderator führt FC-Stadionsprecher Michael Trippel durch den Tag, zudem werden fünfmal zwei Eintrittskarten für das Bundesligaspiel des 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 verlost.