BPW gehört zu den Top Ausbildungsbetrieben

Das BPW eigene Ausbildungszentrum ist die zentrale Anlaufstelle für alle Azubis und genau zugeschnitten auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Berufe. ( Foto: BPW Bergische Achsen KG )

Wiehl Die BPW Bergische Achsen KG mit Hauptsitz in Wiehl ist vom Wirtschaftsmagazin Focus Money mit dem Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017“ ausgezeichnet worden. Das Siegel wird branchenübergreifend vergeben – in diesem Jahr an 413 Betriebe. Um diese herausragenden Ausbilder zu ermitteln, wurden die 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland befragt, unter anderem zu Daten zum Ausbildungserfolg und den Ausbildungsbedingungen. Die Untersuchung ist mit Unterstützung des bekannten Personaldiagnostikers Prof. Dr. Werner Sarges entstanden. Die Gesamtergebnisse berücksichtigen die unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Branchen.

„Über das Siegel ‚Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe’ freuen wir uns sehr“, sagt Barbara Höfel, Mitglied der Geschäftsleitung Personal bei BPW. „Das Thema ist uns besonders wichtig: Wir bieten jungen Menschen vielfältige Wege der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dabei legen wir großen Wert auf eine individuelle Förderung sowie echte Chancen und Perspektiven.“ Das Siegel würdige das außerordentliche Engagement der BPW für den beruflichen Nachwuchs. Laut Unternehmensangaben beschäftigt die Firma am Hauptsitz in Wiehl rund 1.600 Mitarbeitern, darunter aktuell 125 Azubis. 99 Prozent der bisherigen Auszubildenden hätten erfolgreich abgeschlossen, 64 Prozent erreichten dabei die Note „Gut“ oder besser und 95 Prozent der Auszubildenden wurden in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Im Februar wurde BPW von Focus bereits als TOP Nationaler Arbeitgeber in der Kategorie Automobil und Zulieferer ausgezeichnet.