Beim zweiten Mal wird es noch größer

Zumal die Umfrage unter den Ausstellern ähnlich gut ausfiel. Fünf abgeschlossene Ausbildungsverträge waren bis März direkt auf die Messe zurück zu führen. Außerdem acht Praktika. Ausnahmslos alle Aussteller, die an der Umfrage teilnahmen, gaben an, dieses Jahr gerne wieder zu kommen.

Burscheid Nach einer überaus gelungenen Premiere im Vorjahr soll es auch 2017 wieder eine Burscheider Ausbildungsmesse geben. Unter dem Titel „Berufe live in Burscheid“ wird diese am Samstag, 7. Oktober, im Jugendzentrum Megafon stattfinden. Die Veranstalter wollen den Umfang und das Rahmenprogramm deutlich ausweiten. Interessierte Betriebe können sich ab sofort dafür anmelden.

