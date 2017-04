Altstadtfest Hückeswagen: Jetzt anmelden

Hückeswagen Auch wenn es noch etwas hin ist: Wer beim Hückeswagener Altstadtfest mittrödeln will, sollte sich bald anmelden. Noch bis zum 31. Juli besteht die Möglichkeit für private Trödler, sich entweder per Mail oder Briefpost einen Standplatz für das Wochenende 9. und 10. September zu reservieren. Dazu muss nur ein kurzes Formular ausgefüllt werden, Anmeldung und Standplatz bleiben auch in diesem Jahr kostenfrei.

Das Formular kann auf der Webseite der Schloss-Stadt Hückeswagen heruntergeladen werden. Dort gibt es ein pdf-Formular, das einfach am PC ausgefüllt und direkt an altstadtfest@hueckeswagen.de gemailt werden kann. Es gibt auch eine Datei zum Ausdrucken, die auf klassische Weise per Post an die Stadt geschickt werden kann.