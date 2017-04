Als Heinrich das Bildnis erschien

Marienheide Angefangen hat alles mit einer Erscheinung: Einem Einsiedler namens Heinrich, der in einem Felsenversteck „auf der Heyde“ lebte und betete, sei die Mutter Gottes „in Gestalt eines kleinen Bildleins“ erschienen, besagt eine alte Ortschronik. Und die habe ihm geboten, „sich nach Köln zu begeben, um ein ähnliches Bildlein für dreißig Silberlinge zu kaufen“. Damit begann die Geschichte des Wallfahrtortes, den wir heute als Marienheide kennen. Und der in diesem Jahr seinen 600. Geburtstag feiert, weil „Mergenheyde“ 1417 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Bereits im März haben die Feierlichkeiten in der knapp 14.000 Einwohner großen Gemeinde begonnen. Bis Ende September sind mehr als 30 weitere Veranstaltungen geplant. Dazu gehören ein großer Festumzug am 17. September, insgesamt fünf Wanderungen rund um Marienheide und ein Mittelaltermarkt am Wochenende 9. und 10. September.

Zentrum der Feierlichkeiten wird das Festzelt neben der Jahnhalle sein. Dort steigt auch das Konzert der Isartaler Hexen am 27. Mai, die Schlagernacht am 3. Juni und die große Geburtagsparty am 17. Juni. Im Mai stehen außerdem noch ein Konzert der Marienheider Chöre (13., Pädagogischen Zentrum), das „Schatzinsel“-Kinderfest (19., Festzelt) und die erste Wanderung (21., Schmitzwipper bis Gimborn) auf dem Programm.

Damit die Marienheider kräftig mitfeiern und im wahrsten Wortsinn Flagge zeigen können, bietet die Gemeindeverwaltung Aufkleber (0,50 Euro) und zwei Meter lange Banner (35 Euro) mit dem Jubiläumslogo zum Verkauf an. Beide Artikel sind beim BürgerService der Gemeinde erhältlich.

Der Einsiedler Heinrich übrigens kaufte nicht nur das Bildnis der Mutter Gottes, das sich laut der Legende schon auf dem Heimweg von Köln als wundertätig erwies. Er baute mit Unterstützung des damaligen Landesherrn und von Papst Martin V. auch eine erste Kirche. Vermutlich an der Stelle, wo heute die Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung steht. Kurz nach der Fertigstellung starb Heinrich. Aber da war der Grundstein für die Gemeinde Marienheide bereits gelegt.

Termine: www.marienheide.de