17 neue Schlaganfallhelfer

Wiehl/Nümbrecht Oberbergs Landrat Jochen Hagt hat in der Reha-Klinik Nümbrecht 17 Frauen und Männern unterschiedlichen Alters ihre Zertifikat als Schlaganfallhelfer überreicht. Diese sollen nun, nach ihrer Ausbildung, Betroffene und Angehörige durch patientenorientierte Beratung und Betreuung im Alltag an, wie beispielsweise Hilfestellung bei Behördengängen oder dem Beantragen von Therapien oder anderen Sozialleistungen, unterstützen.

Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 270.000 Menschen durch einen Schlaganfall aus ihrem Alltag gerissen. Der Schlaganfall ist eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung des Gehirns. Er ist eine der häufigsten Ursachen für Pflegebedürftigkeit und lebenslange Behinderung. Aktuell leiden circa eine Million Menschen in Deutschland an den Folgen der Erkrankung. Und die Betroffenen werden immer jünger.

Leider weist die Nachsorge von Schlaganfall-Betroffenen noch immer erhebliche Defizite auf. Viele Informationen über Therapiemöglichkeiten, Sozialleistungen oder andere Formen von Unterstützung erfolgen oft nur bruchstückhaft. Sie sind oft nur zufällig und hängen in vielen Fällen vom persönlichen Engagement einzelner Mitarbeiter in den verschiedenen Abschnitten der Versorgung ab.

Vor diesem Hintergrund haben die OASe der Stadt Wiehl, die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, die Initiative „Oberberg gegen den Schlaganfall“ und die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik Nümbrecht gezielt Schlaganfall-Helfer ausgebildet, die diese Versorgungslücke im Oberbergischen Kreis schließen und sowohl Schlaganfall-Betroffene als auch deren Angehörige gezielt unterstützen sollen.

Der Einsatz der Schlaganfallhelferinnen und -helfer erfolgt ehrenamtlich und soll möglichst wohnortnah stattfinden. In insgesamt fünf Schulungstagen wurden sie unter anderem in den Bereichen medizinische Grundlagen, Sozialleistungen, Kommunikationstraining und Alltagsbewältigung geschult. Ein weiterer Kurs für Herbst 2017 ist bereits geplant.