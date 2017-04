1.000 Euro für die Greifvögel

Bergisch Gladbach Die Greifvogelstation von Dirk Sindhu war zum zweiten Mal Charitypartner des Königsforst-Marathons. Der Rösrather hatte mit seinem Team am Lauftag ein Infozelt am Eingang der Marathonmesse aufgebaut. Dort sorgten gleich drei zahme Greife für Aufsehen: Momo, ein ausgewachsener Uhu, war wie im Vorjahr der Star. Zahlreiche Läufer ließen sich mit ihm ablichten. Aber auch ein Wüstenbussard und die kecke Frieda, ein an Menschen gewöhnter Turmfalke sorgten für große Aufmerksamkeit.

Als Unterstützung für Futter und medizinische Versorgung verletzter Greife spendete der TV Refrath vom Erlös diesmal 1.000 Euro an den Verein, der im letzten Jahr fast 300 verletzte und kranke Greifvögel versorgte und wieder in die Freiheit entließ. Die Kooperation mit Dirk Sindhu, der seit 30 Jahren seine ganze Freizeit und viel Geld für seine wertvolle Arbeit investiert, wird fortgesetzt. Logisch, das die Finisher-Medaille für die 44. Auflage des Königsforst-Marathon wieder ein Greif zieren wird.

Der 44. Königsforst-Marathon startet am 18. März 2018, Infos gibt es online.