Wiehl bekommt schnelles www

Beigeordneter Maik Adomeit und Bürgermeister Ulrich Stücker unterschreiben die Kooperationsvereinbarung mit Telekom-Regionalmanager Stefan Mysliwitz. Rund 95 Prozent der Wiehler sollen bald "schnelles Internet" haben. ( Fotos: Sven Schlickowey )

Wiehl Das Internet in Wiehl wird in den nächsten Monaten spürbar schneller. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Die Deutsche Telekom plant, ihr Netz auszubauen und bis Frühjahr 2018 mehr als 10.000 Wiehler Haushalte mit schnellem Internet mit bis zu 100 MBit/s Downloadgeschwindigkeit zu versorgen. Schon in den nächsten Wochen soll in der Innenstadt ein kostenfreies W-Lan für mobile Endgeräte, vor allem Smartphones, aufgebaut werden.

Die passenderweise „WiehLAN“ genannte Lösung soll bis spätestens Ende April komplett zur Verfügung stehen. Dabei werden sechs Bereiche – das Rathaus mit den beiden benachbarten Banken, der Weiherplatz, der neue Busbahnhof, das neue Bad samt Eishalle, der Wheelpark und die Walter-Lück-Sportanlage – mit 17 Access Points, also Sende- und Empfangsstationen, ausgestattet. Über eine Startseite, auf der der Nutzer den Nutzungsbedingungen des Betreibers zustimmen muss, geht es dann kostenlos ins Netz.

Die Wiehler Stadtspitze habe sich bewusst gegen die oftmals gängigen Freifunk-Lösungen entschieden, sagt Bürgermeister Ulrich Stücker. Stattdessen wird „WiehLAN“ zusammen mit der Firma AT Aggertechnik aufgebaut, die hochwertigere Komponenten, eine bessere Performace und vor allem eine professionelle Firewall verspricht. Letztere filtert jugendgefährdende und illegale Inhalte heraus und entbindet die Stadt so von der so genannten Störerhaftung.

Dafür entstehen aber Kosten von mehr als 1.000 Euro je Monat, fast die Hälfte allein für die Firewall. Refinanziert werden soll das unter anderem durch Werbung auf der Startseite. Die könne, blickt der Beigeordnete Maik Adomeit in die Zukunft, für jeden der sechs Bereiche getrennt ausgespielt werden, so dass gerade Einzelhändler gezielt Kunden in ihrer Nähe ansprechen können. Damit nicht Anwohner in den sechs Bereichen auf die Idee kommen, statt ihres eigenen in Zukunft den Internet-Zugang von „WiehLAN“ zu nutzen, ist die Datenmenge je Endgerät begrenzt. Mehr als 500 MB pro Tag lässt das Netz nicht durch.

Anwohner können stattdessen bald schon vom Netzausbau der Deutschen Telekom profitieren. Der Bonner Konzern stellt Wiehl auf die so genannte Vectoring-Technik um, eine Übergangstechnologie, bei die Leitungen bis zur Verteilerstation vor dem Haushalt durch Glasfaserkabel ersetzt werden. Die so genannte „letzte Meile“, von den grauen Verteilerkästen bis zum Hausanschluss, bleibt auch weiterhin eine Kupferleitung. Abhängig von der Entfernung des Anschlusses zum Verteiler sind so Datengeschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s möglich. Nur wer über 800 Meter von seinem Verteiler entfernt wohnt, muss deutliche Leistungseinbußen hinnehmen.

Die Arbeiten sollen bald beginnen, kündigt Stefan Mysliwitz, Regionalmanager der Deutschen Telekom, an. Bis Oktober sollen die ersten rund 5.500 Haushalte die neue Technologie bekommen. In einer zweiten Ausbaustufe sollen bis Frühjahr 2018 etwa 4.000 weiter folgen. Dazu verlegt die Telekom etwa 5.000 Meter Glasfaserkabel. Außerdem soll der so genannte Nahbereich, im Umkreis von rund 500 Meter um die zentrale Verteilstation der Telekom in der Wiehler City, ausgebaut werden. Dort sind jetzt schon bis zu 50 MBit/s möglich, was dann verdoppelt werden soll. All dies finanziert die Telekom aus eigenen Mitteln. Zusammen mit dem so genannten geförderten Ausbau in den Randgebieten, bei dem Bund und Land die Kosten tragen, werden anschließend rund 95 Prozent aller Wiehler Haushalte und Gewerbebetriebe über schnelles Internet verfügen.

Wer davon profitieren will, muss allerdings selbst aktiv werden. Nach der Umstellung werde man sich zwar Mühe geben, die Kunden auf die neuen Möglichkeiten hinzuweisen, sagt Mysliwitz, eine „Zwangsaufschaltung“ werde es aber nicht geben. Stattdessen müsse der Kunden seinen Vertrag ändern oder einen neuen abschließen.

„Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für die Zukunftsfähigkeit der Stadt“, sagte Bürgermeister Stücker bei der Vorstellung der Pläne. Schnelles Internet sei längst ein wichtiger Standortfaktor – für Privathaushalte und Gewerbebetriebe. „Was in den 80ern noch Straßen und Kanalanschlüsse waren, ist heute das Internet.“