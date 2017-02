„Verspätete“ Nikolaus-Geschenke

Die Vereinsvertreter freuten sich über nachträgliche Nikolausgeschenke (v. l.): Monika Barfknecht, Carmen Urban, Manfred Althaus (Kinderschutzbund Rösrath), Angelika Huber (Pädagogische Leitung Caritas Frühförderzentrum), Stefan Alzer, Axel Goersmeier (Kinder- und Jugendhilfe Overath), Zita Müller (Vorstand Caritasverband RheinBerg) mit Hubertus Klüser und Markus Fischer (VR Bank eG Bergisch Gladbach) ( Foto: VR Bank Bergisch Gladbach )

Bergisch Gladbach Die traditionelle Nikolaus-Kindertag-Spende der VR Bank eG Bergisch Gladbach geht in diesem Jahr an drei Organisationen aus der Region, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Der Kinderschutzbund in Rösrath, die Kinder- und Jugendhilfe in Overath und das Frühförderzentrum des Caritasverbands RheinBerg können sich über jeweils 500 Euro freuen. Das Besondere an der Spendenaktion: Die Zuwendungen sind nachträgliche Nikolausgeschenke von Kindern aus der Region.

Bereits seit einigen Jahren organisieren Auszubildende des dritten Lehrjahres bei der VR Bank zu Nikolaus eine besondere Aktion: Jedes Kind, das am 6. Dezember in einer der 15 Filialen der VR Bank seine geputzten Schuhe vorzeigt, erhält eine süße Überraschung. Für jeden vorgezeigten Schuh spendet die Bank einen Euro für den guten Zweck. Die Resonanz ist beachtlich: In diesem Jahr besuchten rund 1.500 Kinder die Geschäftsstellen in Bergisch Gladbach, Overath und Rösrath. „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, wenn am Nikolaustag die Kinder in unsere Filialen strömen“, sagt Christoph Scheulen, Kundenberater bei der VR Bank in Overath und einer der Initiatoren des Projekts. „Viele Schulen und Kindergärten kommen uns mit ganzen Gruppen besuchen und tragen uns Gedichte und Lieder vor.“

Über den Verwendungszweck des Spendenbetrags entscheiden ebenfalls die Azubis. Das wichtigste Kriterium dabei: Das Geld soll Kindern in der Region zu Gute kommen. Bei der Suche nach Spendenempfängern wurden die Jungbanker schnell fündig: Mit dem Ortsverband Rösrath des Deutschen Kinderschutzbunds, dem Kinderheim Maria Schutz der Kinder- und Jugendhilfe Overath und dem Frühförderzentrum des Caritasverbands RheinBerg in Bergisch Gladbach spendet die Genossenschaftsbank an Organisationen, die seit vielen Jahren vor Ort Unterstützung und Beratung anbieten. „Uns war wichtig, dass wir die Kinder- und Jugendarbeit in allen Teilen unseres Geschäftsgebiets unterstützen“, erläutert Markus Fischer, Marketingleiter der VR Bank. „Mit dem Kinderschutzbund Rösrath, der Kinder- und Jugendhilfe Overath und dem Frühförderzentrum in Bergisch Gladbach haben wir Partner gefunden, die jeden Tag eine Vielzahl von Kindern betreuen. Da sind wir sicher, dass jeder Euro auch da ankommt, wo er benötigt wird.“