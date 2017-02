Trinkgelder für die Hospiz-Arbeit

Azubi Fabienne Korn, Elke Schlüter, Sonja Denke, Dorthe Maras, Ulrike Possoch (alle von der Ökumenischen Hospiz-Gruppe, Marienheide), Anna Biesenbach, Azubi, (v.li.) bei der Übergabe. ( Foto: Rüggeberg )

Marienheide Statt in die eigene Tasche haben die Azubis der Marienheider Firma Rüggeberg („Pferd Werkzeuge“) ihre Trinkgelder vom Jubilarfest des Unternehmens lieber in die Hospiz-Arbeit gesteckt. 150 Euro übergaben sie der Ökumenischen Hospiz-Gruppe Marienheide. Zusammen gekommen war das Geld bei der jährlichen Rüggeberg-Jubilarfeier, die für die aktiven und bereits im Ruhestand befindlichen Jubilare stattfindet, und bei der traditionell die Auszubildenen die Gäste bedienen. Das gefiel denen diesmal offensichtlich so gut, dass es rund 150 Euro Trinkgeld gab.

„Für uns stand sofort fest, dass wir das Geld für einen wohltätigen Zweck spenden wollten“, sagt Fabienne Korn, Azubi bei Rüggeberg. „Die Arbeit der Ökumenischen Hospiz-Gruppe hat uns dabei besonders beeindruckt.“ „Wir freuen uns über Zuwendungen jedweder Art“, sagt Ulrike Possoch, Sprecherin der Ökumenischen Hospiz-Gruppe, „aber über diese ganz besonders. Es ist schön zu wissen, dass unsere Initiative auch bei jungen Menschen bereits wahrgenommen wird.“

Die Auszubildenden bei Rüggeberg setzen sich regelmäßig für gemeinnütze Zwecke in der Gemeinde Marienheide ein, beispielsweise durch die Unterstützung und Mitarbeit beim Konzert der BigBand der Bundeswehr zugunsten der Marienheider Bürgerstiftung, durch technische Zuarbeit beim Denkmal Lambachpumpe oder durch wiederholte Spenden aus Fußballturnieren und Jubilarfesten.