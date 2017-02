Prinzenbowling

Paul Kalkbrenner ist Chefredakteur und Verlagsleiter beim Bergischen Boten. Der gelernte Schriftsetzer studierte in Köln Visuelle Kommunikation und arbeitete als Designer, Fotograf und Redakteur unter anderem für Prinz und Musikexpress. Seine Fotografien wurden in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. 2008 gründete er den Bergischen Boten. Er entspannt sich bei Gartenarbeit und ist leidenschaftlicher Musikfan. Er ist verheiratet und wohnt mit Frau und Tochter in Kürten.