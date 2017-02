Neue Anzüge für den TuS

Geschäftsführer Dr. Markus Richter (re.) übergibt die neuen Anzüge. ( Foto: Holz Richter )

Lindlar Die Lindlarer Firma Holz Richter beliefert Kunden in der gesamten Region – ist und bleibt aber tief verwurzelt in Lindlar. Und dazu gehört auch eine Partnerschaft mit dem TuS Lindlar 1925 e.V., die seit inzwischen einem Jahrzehn besteht. Und wie zur Feier des zehnjährigen Jubiläums übergab Dr. Markus Richter, Geschäftsführer von Holz Richter, in diesen Tagen wieder neue Trainings- und Präsentationsanzüge an den Lindlarer Sportverein.

„Wir freuen uns, den TuS Lindlar auch in diesem Jahr mit neuen Anzügen ausstatten zu dürfen und wünschen allen Mannschaften weiterhin viel Erfolg für die laufende Saison“, teilte das Unternehmen mit.

Der TuS 1925 ist neben seinen Abteilungen wie Tischtennis, Turnen, Tanzen, Basketball und Badminton vor allem für seine Fußballmannschaften bekannt, neben vier Senioren- gibt es zehn Junioren-Teams. Die 1959 gegründete Holz Richter GmbH gehört heute zu den größten Holzhändlern in Deutschland. Mehr als 250 Mitarbeiter arbeiten heute für das Unternehmen.