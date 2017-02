Ehrennadeln für 18 Ehrenamtler

Bei so viel ehrenamtlichen Engagement hält sich selbst der Landrat im Hintergrund: Dr. Hermann-Josef Tebroke (10. v.li.) zeichnete 18 Bürger des Kreises mit der Ehrennadel aus. ( Foto: RBK )

Bergisch Gladbach Gleich 18 engagierte Ehrenamtler aus Rheinberg konnte Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke diesmal mit der Ehrennadel des Rheinisch-Bergischen Kreises auszeichnen. „Sie sind bereit, sich der Verantwortung zu stellen und bringen sich mit Zuverlässigkeit, Begeisterung und großer Ausdauer in Projekte und Initiativen ein. Dies ist nicht selbstverständlich und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich“, so der Landrat.

Bedingung für eine Auszeichnung des Kreises ist ein mindestens zehnjähriges Engagement in den Bereichen Kultur, Soziales oder Jugendförderung. Dabei sind die Ehrenamtler oft nicht nur in einem Projekt engagiert, sondern bringen sich für ganz unterschiedliche Belange ein. Die Themen reichen von der Nachbarschaftshilfe und Denkmalpflege über verschiedene Funktionen in Vereinen, der Arbeit im Hospiz oder der Kleiderkammer. Wer einmal aktiv geworden ist, bekleidet diese Ämter häufig bis ins hohe Alter.

Die Ausgezeichneten bringen sich meist in ihren Wohnorten ein, immer im Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises. In diesem Jahr stammen sie aus folgenden Städten und Gemeinden: Odenthal (2), Rösrath (2), Overath (2), Bergisch Gladbach (5), Kürten (5), Wermelskirchen (1) und Lohmar (1). Ausgezeichnet wurden diesmal: Barbara Brauner, Friedrich-Hans von Berg, Annegret Engels, Irmgard Ernst, Hermann Josef Fischer, Werner Haas, Dieter Hens, Hans Joachim Hoch, Elisabeth Röckemann-Kruse, Bartholomäus Trierscheidt, Dr. Gerd Wasser, Herbert Ommer, Heinz Günther Peters, Michael Roth, Nikolaus Sturm, Bettina Müller und Wera Seegrefe.