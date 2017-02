Bensberger Bank: zufrieden und optimistisch

Die Vorstände Helmut Krause (li.) und Olaf Schmiedt stellten das Ergebnis der Bensberger Bank für 2016 vor. ( Foto: Sven Schlickowey )

Bergisch Gladbach Die Bensberger Bank blickt zufrieden auf das abgelaufenen Geschäftsjahr zurück – und optimistisch in die Zukunft. „Mit Blick auf 2016 stellen wir für uns einfach fest, dass wir zufrieden sind“, sagt Vorstand Olaf Schmiedt. Und angesichts der guten Zahlen mache man sich auch keine Sorgen um den Fortbestand der Bank. „Eine Fusion ist für uns zur Zeit kein Thema“, sagt Schmiedt – auch im Hinblick auf den bevorstehenden Zusammenschluss der benachbarten VR Bank Bergisch Gladbach mit der Volksbank Rhein-Wupper in Leverkusen.

Mit 95 Mitarbeitern, zwei mehr als im Jahr zuvor, kam die Bensberger Bank 2016 auf eine Bilanzsumme von 486 Millionen Euro (plus 16,7 Millionen). Dabei spielte vor allem das Kreditgeschäft eine wichtig Rolle. Neben der privaten Immobilienfinanzierung (Schmiedt: „Wir können feststellen, dass immer mehr Kunden dies als Teil ihrer Altersvorsorge verstehen.“) auch und vor allem im gewerblichen Bereich. „Eine Kreditklemme für die Unternehmen gibt es in unserem Haus nicht“, sagt der Bankvorstand.

Auch die Ertragslage stimme, sagt Vorstand Helmut Krause. „Wir haben es trotz der schwierigen Lage im Bankenbereich geschafft, Geld zu verdienen.“ Der Überschuss sei „zumindest auf Vorjahresniveau“. Zins- und Provisionserträge seien gestiegen, im Gegenzug habe man aber auch investiert. Zum Beispiel in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Und in neue Technik.

So seien alle Geldautomaten der Bank mit Farbkatuschen ausgerüstet worden, um im Fall einer Sprengung das Bargeld wertlos zu machen. Auch die Überwachungstechnik in den Geschäftsstellen wurde aufgerüstet. Übrigens nicht nur, um das Geld oder die Einrichtung der Bank zu schützen. So genannte „Accompanying Buttons“ in den Foyers der Bank ermöglichen eine Art Video gestützte Begleitung außerhalb der Öffnungszeiten. Fühlt sich ein Besucher oder eine Besucherinnen zum Beispiel in den späten Abendstunden in den Räumen der Bank unsicher, kann der Knopf gedrückt werden. Ab da überwacht eine externe Firma die Vorgänge in der Bank live – und kündigt das auch per Lautsprecherdurchsage an. Mit dem gleichen Überwachungssystem kann auch festgestellt werden, falls ein Kunde im Foyer ohnmächtig wird.

Zusätzliche Neuerungen kommen im Bereich der Kommunikationstechnik. Neben „Scan To Bank“, wobei eine Rechnung mit dem Smartphone abfotografiert werden kann und alle Daten in die Überweisungsmaske des Online-Bankings übertragen werden, wird es eine weitere App-Funktion namens „Geld senden & anfordern“ geben. So wie bei WhatsApp Nachrichten zwischen Smartphones ausgestauscht werden können, ist es damit möglich, Geld zwischen Mobiltelefonen zu „verschicken“. Zusätzlich bietet die Bensberger Bank seit einiger Zeit eine Beratung per Video an. Ein Angebot, das sich vor allem an Kunden richtet, die nicht in Bergisch Gladbach arbeiten und deswegen tagsüber nicht in der Nähe ihrer Bank sind.

Fast 53.000 Euro spendete die Bensberger Bank im vergangenen Jahr für soziale und karitative Zwecke. Hinzu kamen weitere 17.500 Euro aus der Bensberger Bürgerstiftung. Deren Stiftungskapital ist inzwischen auf über eine Millionen Euro gestiegen.