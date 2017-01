Vortrag: Wir erkennt man Radikale?

Der Vortrag bei der Polizei Bergisch Gladbach war gut besucht. ( Foto: Sven Schlickowey )

Bergisch Gladbach Ob berechtigt oder nicht: Vor kaum etwas anderem fürchten sich die Deutschen derzeit mehr als vor islamischen Terrorismus. Und spätestens seit dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt kommt bei vielen Menschen die Sorge dazu, dass sich muslimische Flüchtlinge radikalisieren und Anschläge planen könnten. Doch wie erkennt man solche Radikalisierungs-Tendenzen? Und was kann man dagegen unternehmen?

Zu diesem Thema hatte die Polizei Bergisch Gladbach Mitarbeiter aus Flüchtlingsunterkünften und andere Interessierte, zum Beispiel aus der Flüchtlinghilfe, zu einem Vortrag geladen. Kommissar Rüdiger Loch, bei der Kölner Polizei im Staatsschutz tätig, sprach über Erkennungszeichen, Veränderungen und Prävention. Eine Art Checkliste jedoch, das machte Loch deutlich, anhand derer man mit Sicherheit gewaltbereite Salafisten erkennen kann, gibt es gar nicht. „Die wesentlichen Veränderungen finde im Kopf statt“, sagt der Kommissar.

Hellhörig sollte man aber werden, so Loch, wenn jemand plötzlich mit seinem alten Freundeskreis bricht und beginnt, sich von vermeintlich „Ungläubigen“ abzuschotten. Weitere mögliche Hinweise seien entsprechende religiöse und politische Äußerungen, der Versuch, Menschen im Umfeld zu missionieren, ein verändertes Frauenbild und manchmal eben auch eine andere äußere Erscheinung. Bestimmte Hosen, lange Bärte, einige Handzeichen könnten Hinweise sein – müssen es aber nicht.

„Man muss im Gespräch bleiben“, rät Loch. Nur so könne man herausfinden, ob der Betroffene seine Einstellung ändere und in Gefahr gerate, sich zu radikalisieren. Anders als zum Beispiel bei Amokläufern in Schulen stehe die Chance, diese Veränderung früh genug zu bemerken, ganz gut, so der Beamte. Denn während Amokläufer meist sehr unauffällig sind und dann eines Tages quasi explodieren, sei die Entwicklung bei gewaltbereiten Salafisten wesentlich offensichtlicher. „Die sind ja zutiefst überzeugt von dem, was sie da tun. Und deswegen versuchen die auch, andere zu überzeugen.“

Weniger offensichtlich seien hingegen teilweise die Organisationen, hinter denen sich Salafisten verstecken. „Helfen in Not“, „Medizin ohne Grenzen“, selbst bei einem Verein namens „Jesus im Islam“ kämen wohl die wenigsten Menschen auf die Idee, es im Radikalen zu tun zu haben. Doch hinter all diesen Namen verbergen sich gewaltbereits Salafisten. Und NRW ist deren Zentrum. Natürlich bemühe man sich, diese Vereine verbieten zu lassen, sagt Rüdiger Loch. „Doch sobald der Innenminister einen der Vereine verboten hat, kommt schon der nächste.“

Ähnlich wie andere radikale Gruppen rekrutieren die Salafisten vor allem unter Unzufriedenen, sagt Loch. Der Beitritt zu einer solchen Gruppe sei auch deswegen so verlockend, weil er einen Art Neustart verspreche. „Das sind eigentlich die besseren Sozialarbeiter.“ Die Anwerber würden Zusammenhalt in der Gruppe und feste Regeln anbieten, ein besseres Leben und die Vergebung aller Sünden. Enden würde das dann allerdings oftmals mit einem Selbstmordanschlag. Oder tot auf einem Schlachtfeld im Nordirak.