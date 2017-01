Vom Abwasserfluss zum Laichgewässer

Die Große Dhünn-Talsperre, die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands, gehört ebenfalls zum Wupperverband. ( Foto: Stuttgarter Luftbild Elsäßer GmbH )

Bergisches Land Es tut sich was in und an den Flüssen und Talsperren der Region. Der Wupperverband, verantwortlich für rund 2.300 Kilometer Wasserläufe, davon 115 Kilometer Wupper bzw. Wipper, zwölf Talsperren und elf Kläranlagen, hat seine Planung für die kommenden Jahre vorgestellt. Und einen Blick auf die bisher geleistete Arbeit geworfen.

„Der Wupperverband beschäftigt sich weiter intensiv mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Wuppergebiet“, sagten Claudia Fischer, Verbandsratsvorsitzende, Georg Wulf, Vorstand, und Dr. Volker Erbe, stellvertretender Vorstand, beim Jahresauftakt-Pressegespräch. Das Kernelement dabei sei die Gewässerentwicklung in den drei Planungseinheiten Obere Wupper, Untere Wupper und Dhünn. „Insbesondere an der Oberen Wupper und Dhünn hat der Wupperverband bereits einige Maßnahmen umgesetzt, um das Flussbett der Wupper und ihrer Nebenbäche wieder naturnah zu gestalten.“ So sei der ehemalige Abwasserfluss Wupper inzwischen vom Land NRW im Bereich Untere Wupper sogar als Lachslaichgewässer ausgewiesen. In den kommenden Jahren richte sich nun der Fokus noch gezielter auf die Planungseinheit Untere Wupper.

Drei der zwölf verbandseigenen Talsperren sind Trinkwassertalsperren, darunter die Große Dhünn, die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland. Entsprechend spielt das Thema Nitrat im Grund- und Trinkwasser, das derzeit auch strak in den Medien vertreten ist, eine besondere Rolle für den Wupperverband. „In den Einzugsgebieten der Talsperren gibt es bereits seit den 1990er Jahren eine erfolgreiche Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft“, so der Verband. Durch vorsorglichen Gewässerschutz, beispielsweise durch Schutzstreifen an Zuläufen oder eine Unterstützung bei der Düngemittelplanung durch einen landwirtschaftlichen Berater, sei der Nitratgehalt in den Talsperren kontinuierlich gesunken. „An der Großen Dhünn-Talsperre beispielsweise ist der Nitratgehalt im Talsperrenrohwasser von 15 Milligramm pro Liter zu Beginn der Kooperation in 1993 auf durchschnittlich rund 10 Milligramm pro Liter gesunken.“ Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm je Liter.

Für seine Kläranlagen hat der Wupperverband ein Investitionsprogramm aufgelegt. Bis 2020 sollen pro Jahr 10 Millionen Euro investiert werden, um Reinigungsverfahren und Energiebedarf im Rahmen einer Gesamtstrategie zu optimieren. Ein laufendes Projekt ist die Verfahrensumstellung und umfassende Modernisierung der Kläranlage Marienheide, die in 2017 abgeschlossen wird. Die Arbeiten für die neue Abwasser-Druckleitung zwischen Wipperfürth-Neye und Hückeswagen sind weit vorangeschritten, die Fertigstellung wird sich aufgrund der derzeitigen niedrigen Temperaturen voraussichtlich auf März verschieben.

Auch in Sachen „Hochwassermanagement“ tut sich was. Kommt es zu Hochwassr, sei auch und vor allem die Information der Bevölkerung eine wichtige Säule, sagt der Verband. Daher habe man ein „Hochwasserportal“ entwickelt. „Das Portal bietet künftig einen umfassenden Überblick und eine Situationsanalyse über das gesamte Wuppergebiet und enthält zum Beispiel die aktuelle Wettersituation sowie Prognosen, Pegelstände sowie deren prognostizierte Entwicklung und vieles mehr.“ Derzeit werde das Portal getestet.

„Ab April 2017 wird es dann auch für alle Bürger/innen freigeschaltet und kostenfrei nutzbar sein.“