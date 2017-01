Visionen zum Neujahrsempfang

Sprach - und hörte zu: Bergisch Gladbachs Bürgermeister Lutz Urbach beim Neujahrsempfang der Stadt. ( Fotos: Sven Schlickowey )

Bergisch Gladbach Mit Kritik kann Lutz Urbach offensichtlich leben. Beim Neujahrsempfang seiner Stadt ließ sich Bergisch Gladbachs Bürgermeister so einiges um die sprichwörtlichen Ohren hauen. Erst in Form von Video-Einspielern, in denen sich Bürger wegen der “desolaten Verkehrssituation” und der fehlende “Future-Mentalität” Luft machen durften und dem Stadtoberhaupt vorwarfen, sich nicht genug für den Stadtteil Bensberg zu positionieren. Dann in einem bissigen Vortrag von Ferdinand Linzenich.

Der Kabarettist hatte erst vor kurzem die Ehrennadel der Stadt verliehen bekommen – und nutzte nun die Gelegenheit, um mit einem Augenzwinkern zurück zu sticheln. Hätte man eine eigene Autobahnauffahrt, so Linzenich, käme man wenigstens ab und zu in der Verkehrsnachrichten vor. “Wir können die Stadt ja auch in Paris umbenennen – und hoffen, dass sich ab und zu mal ein Touristenbus hierher verirrt.”

Für Urbach vielleicht so eine Art (humoristisches) Trainingslager. Denn in den kommenden Jahren kommt sicherlich noch viel mehr Kritik auf den Bürgermeister und die anderen Vertreter der Politik und der Verwaltung zu, wie Urbach selber in seiner Ansprache beim Empfang feststellte.

Seit einigen Jahren schon stellt die Stadt Bergisch Gladbach ihren Neujahrsempfang unter ein bestimmtes Motto. In diesem Jahr war das der neue Flächennutzungsplan, also die politische und juristische Grundlage für die weitere Stadtentwicklung. Urbach: “Es wird Veränderungen geben, denen nicht alle Bürger von Anfang an positiv gegenüber stehen werden.”

Dabei nannte der Bürgermeister beispielhaft die Ausweisung von Gewerbegebieten. Dass eine Stadt diese für ihre Entwicklung benötigt, steht außer Frage. Dass kaum jemand möchte, dass solche Flächen quasi vor seiner eigenen Haustür entstehen, allerdings auch. Kritik und Diskussionen würden zu einer solchen Entwicklung dazu gehören.

Denn Flächen sind in Bergisch Gladbach nun mal knapp. Die Lage zwischen dem Rhein- und dem Bergischen Land sei Vor- und Nachteil zugleich, sagt Urbach. Rund 50.000 Quadratmeter habe zum Beispiel das Gewerbegebiet Obereschbach, das seit rund zwei Jahren von der Stadt vermarktet wird. “Anfragen hatten wir für 500.000 Quadratmeter.” So kann sich die Stadt zwar auf der einen Seite ihre Partner aussuchen. Muss auf der anderen Seite aber auch vielen Interessenten absagen.

“Wir müssen handeln, um Bergisch Gladbach Chancen für eine weitere Entwicklung zu eröffnen”, sagt Urbach. Dabei gelte es, alle Interessen unter einen Hut zu bringen – und das Gemeinwohl in der Vordergrund zu stellen.

Während in anderen Kommunen Neujahrsempfänge teils zu einer Art Selbstbeweihräucherung verkommen, nutzte Lutz Urbach “seinen” Empfang, um eine Vision vorzutragen. Und die Bürger dazu aufzurufen, sich daran zu beteiligen. In einem ersten Schritt durften vier Vertreter von Gladbacher Unternehmen in einem Gespräch mit dem ersten Beigeordneten der Stadt Harald Flügge eine Art Wunschzettel an die Politik abgeben, von freien Flächen über eine gute Verkehrsanbindung und besseren Öffentlichen Nahverkehr bis hin zum Breitbandausbau. Lutz Urbach hörte zu. Er wird sich in Zukunft noch ganz viel anhören dürfen. Und müssen.