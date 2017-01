VfL erhält HBL-Jugendzertifikat

Gummersbach Die Nachwuchsarbeit des VfL Gummersbach ist erneut mit Jugendzertifikat der Handball-Bundesliga (HBL) ausgezeichnet worden. Das hat die HBL in Köln bekannt gegeben. Mit dem 2008 einegführten Zertifikat soll sicher gestellt werden, dass die deutschen Profivereine ihren Teil zur Nachwuchsförderung im Handball beitragen.

Vor über zehn Jahren hatten sich die deutschen Spitzen-Clubs eintschieden, das Jugendzertifikat als ligaübergreifendes Gütesiegel zu schaffen, einstimmig sprachen sich die Clubs für das anspruchsvolle Vergabeverfahren aus. Das Zertifikat erhalten nur Vereine, die für Nachwuchs-Handballer in ihren Leistungszentren entsprechend gute Rahmenbedingungen bieten. Es setzt voraus, das Nachwuchsspieler in Club und Umfeld möglichst optimale Bedingungen vorfinden, die eine Ausbildung zum Spitzenspieler möglich machen. Im Vergabeverfahren werden Kriterien geprüft, wie zum Beispiel ausgereifte Betreuungs- und Ausbildungskonzepte (Duale Karriere), Qualität des Trainerstabes sowie von Team und Training.

Vereine der 1. und 2. Liga, die das Jugendzertifikat nicht vorweisen können, zahlen in einen Fonds ein, dessen Mittel Projekten zu Gute kommen, die die Nachwuchsarbeit im Handballsport allgemein fördern. Diese sind zum Beispiel Trainersymposien, Qualitätsaudits oder weitere zentrale Maßnahmen der Nachwuchs- und Anschlussförderung. Der Ausschuss, der das Zertifikat jährlich vergibt, besteht aus Professor Dr. Klaus Cachay (Universität Bielefeld), Klaus Langhoff (Olympiasieger 1980 als Trainer) und Frank Bohmann (Geschäftsführer Handball-Bundesliga GmbH). Erstmals in der zehnjährigen Geschichte des Zertifikats erhielten in diesem Jahr alle 18 Erstligisten die Auszeichnung

Aus der Handball-Akademie des VfL Gummersbach entstammen neben einigen Spielern aus dem aktuellen Bundesliga-Kader des Vereins auch Spieler wie Marian Orlowski, der für den TVB 1899 Stuttgart in der Bundesliga spielt, und Ole Rahmel, der nach einer Station beim TuSEM Essen heute zu den Leistungsträgern und Haupttorschützen beim Erstligist HC Erlangen gehört.