Vereinswettbewerb der Raiffeisenbank

Die Jury (Bankvorstand, Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister) freuten sich im vergangenen Jahr mit den Siegern aus Oberodenthal/Bechen, Voiswinkel und Olpe. ( Foto: Raiffeisenbank )

Kürten Auch 2017 vergibt die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG eine Auszeichnung an Vereine, die in Kürten, Odenthal oder Schildgen ihren Sitz oder Wirkungskreis haben und Projekte von gesellschaftlicher Relevanz durchführen, inzwischen schon zum vierten Mal . „Gemeinsam mehr erreichen“, dieses Motto verbinde die Bank mit den Vereinen, erläutert Volker Wabnitz, Vorstand der Raiffeisenbank. Er ruft alle Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Bank auf, sich mit ihren Projekten zu bewerben, die in einem der folgenden fünf Bereiche Vorbildcharakter haben und zur Nachahmung anregen: Kinder + Jugend, Senioren, Familie, Integration, Gesundheit + Prävention.

Die Bewerbungsfrist läuft bis 19. Februar. Vier Projekte könnten die Mitglieder der Bank mit ihrer Stimme in der Zeit vom 25. Februar bis 13. April ins Finale bringen – entweder über die Internetseite der Bank (www.rb-k-o.de) oder am KundenService. Um auch Vereinen mit geringer Mitgliederzahl eine Chance zu geben, wird ab diesem Jahr die Abteilung Werbung-Öffentlichkeitsarbeit zwei weitere Projekte für die Endausscheidung bestimmen. Aus den insgesamt sechs Finalisten ermittelt eine Jury die drei Preisträger.

Der Jury gehören folgende Personen an: Christoph Gubert und Volker Wabnitz (Bankvorstände), Michael Schmitz (Aufsichtsratsvorsitzender) und die beiden Bürgermeister der Gemeinden Kürten und Odenthal, Willi Heider und Robert Lennerts. Die Siegesprämien sind 5.000 Euro für den ersten, 3.000 Euro für den zweiten und 2.000 Euro für den dritten Platz. Die Gewinner werden in der Vertreterversammlung am 5. Juli 2017 präsentiert und ausgezeichnet.

Unkompliziert bewerben können sich die Vereine online auf der Internetseite der Bank oder mittels des Bewerbungsbogens (zum Download) per Post. Alle Teilnahmebedingungen und wichtigen Informationen finden Sie ebenfalls unter: www.rb-k-o.de. Ansprechpartner bei Fragen ist Egbert Peplinski, Telefon 02202 7009-244