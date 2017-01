Unterricht auf dem Eis

Schülerinnen und Schüler der Realschule Lindlar absolvierten auf Einladung von Peter Ueberberg, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln (hinten links), und Joline Schmidt, 100pro-Jugendbetreuerin der Kreissparkasse Köln in Lindlar (hinten, 2.v.r.), ein Eishockeytraining bei den Kölner Haien unter Anleitung von Nachwuchstrainer Örs Turoczy. ( Foto: Kreissparkasse Köln )

Köln/Lindlar Sportunterricht mal anders: 30 Mädchen und Jungen der Realschule Lindlar haben ein Eishockeytraining bei den Kölner Haien absolviert. Unter dem Motto „100pro-HaiSchool“ lud sie die Kreissparkasse Köln in Kooperation mit Spitzenteam aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein.

Vom Schulgebäude ging es mit dem Bus auf direktem Wege zum Haie-Trainingszentrum nach Köln-Deutz. Hier wurden die Schüler zunächst – ganz wie die Profis – mit einer vollständigen Eishockeymontur ausgerüstet und durften dann unter Anleitung des Haie-Nachwuchstrainers Örs Turoczy aufs Eis. Begleitet wurde der Trainingstag zudem von zwei Spielerinnen des Damen-Eishockeyvereins Cologne Brownies, die insbesondere bei der Betreuung der Mädchen tatkräftig unterstützten.

Nach dem Warmlaufen bekam die Gruppe zunächst einige Grundfertigkeiten vermittelt – etwa Techniken zum Vorwärts- und Rückwärtslaufen, zum Bremsen und wie man „richtig“ fällt und wieder aufsteht. Anschließend kamen die Sportgeräte ins Spiel, so dass das Stoppen, Passen und Schlagen des Pucks geübt werden konnten. Zum Abschluss wurden zwei Mannschaften gebildet, die in einem Trainingsmatch gegeneinander antreten durften. Die insgesamt 90-minütige Einheit machte den Schülern sichtlich Spaß. Im Anschluss an das Training ging es für die Gruppe wieder mit dem Bus zurück zur Schule.

Im Rahmen ihrer Jugendsportförderung veranstaltet die Kreissparkasse Köln auch in dieser Saison insgesamt vier 100pro-EishockeyTrainings für Schulen aus ihrem Geschäftsgebiet, das den Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis umfasst. Weitere Informationen und aktuelle Termine sind im Internet unter www.ksk-koeln.de/haischool abrufbar.