Training für zukünftige Bank-Azubis

Ausbilderin Nicole Höller (Bildmitte) freute sich 2015 und 2016 über die Auszeichnung "Die Besten" der IHK Köln für die Bank als Ausbildungsbetrieb. Im Bewerbungstraining am 30. Januar gibt sie ihr Fachwissen an interessierte Schülerinnen und Schüler weiter. ( Foto: Raiffeisenbank )

Kürten Die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG bietet interessierten Schülerinnen und Schülern, die Interesse an einer Ausbildung in der Finanzbranche haben, ein kostenloses Bewerbungstraining an. Am Montag, 30. Januar, gibt es ab 16 Uhr in der Hauptstelle in Kürten wichtige Tipps rund um die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch und natürlich auch zum Beruf des Bankkaufmannes und der Bankkauffrau. Dazu stehen auch die aktuellen Auszubildenden der Bank gerne Rede und Antwort.

Im Anschluss daran können die Teilnehmer, wenn sie wollen, eine individuelle Musterbewerbung einreichen und ein simuliertes Bewerbungsgespräch führen. So kann jeder seine persönlichen Feedbacks und Verbesserungstipps mit nach Hause nehmen und effektiv nutzen.

Die Raiffeisenbank Kürten-Odenthal wurde 2015 und 2016 von der Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsakademie in Forsbach und der IHK Köln für ihre guten Leistungen als Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Wer sich für das Bewerbertraining interessiert, kann sich über die Internetseite der Bank anmelden. Fragen beantwortet auch gerne die Ausbilderin Nicole Höller.