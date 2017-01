Strompreis stabil, Gaspreis sinkt

Bergisch Gladbach Gute Nachrichten für Kunden der BELKAW: Wie der Bergisch Gladbacher Energieversorger mitteilt sollen die Strompreise in diesem Jahr stabil bleiben. Und die Preise fürs Erdgas Anfang April sogar sinken. „In Summe sind die Kosten für die Kalkulation der Strompreise stabil geblieben“, heißt es in einer Erklärung. Den teils deutlich gestiegenen staatlichen Belastungen würden gesunkene Beschaffungskosten entgegen stehen. „Daher wird die BELKAW den Strompreis in 2017 stabil halten.“

Anders beim Gas: „Beim Erdgaspreis folgt die BELKAW den Marktentwicklungen und senkt ihre Preise zum zweiten Mal in Folge“, heißt es dort. Und zwar um rund sieben Prozent. Für einen Musterkunden ergebe das bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden eine Preissenkung von rund 95 Euro pro Jahr. Ähnlich hoch falle auch die Ersparnis für Kunden in der Erdgasgrundversorgung aus.