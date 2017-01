Ski und Rodel gut in Oberberg

Tausende kamen am Wochenende zum Wintersport nach Reichshof. ( Foto: Kurverwaltung )

Reichshof Mit dem – von einigen lang ersehnten – Schnee haben auch die Wintersportfreunde die Skigebiete im oberbergischen Süden für sich erobert. Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Blockhaus und in Hahn die Skilifte eingeschaltet. Mehrere tausend Rodler, Langläufer, Wanderer und Schneemannbauer besuchten das Gebiet.

Am frühen Samstagmorgen machten sich die ehrenamtlichen Loipenspurer bereits auf den Weg, um den Rodelhang am Blockhaus und die Loipen dort, an der Silberkuhle und die Fernloipe von Hahn nach Belmicke, zu präparieren. Für eine entspannte Anreise sorgten die Freiwillige Feuerwehr Nosbach, die Polizei und das Ordnungsamt, um die Besucherströme zu lenken. Wer es etwas ruhiger angehen wollte, der machte sich zu Fuß auf den Weg und lief über den Wacholderweg ab der Landwehrstraße in Eckenhagen oder durch die Wanderwege im Puhlbruch hinauf.

Die nächsten Tage bescheren ein wahres Kaiserwetter und laden zu einer ausgiebigen Langlauftour, Wanderung oder Rodelpartie ein, jedoch werden die Lifte und die Bewirtung unmittelbar vor Ort unter der Woche nicht in Betrieb gehen. Weitere Einkehrmöglichkeiten sind in kurzer Entfernung erreichbar. Bei Minusgraden in den kommenden Tagen werden am kommenden Wochenende voraussichtlich auch die Lifte wieder in Betrieb genommen.