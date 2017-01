Rösrather Netz in Rösrather Hand

Ali Cakir (Netzservice Strom StadtWerke Rösrath – Energie GmbH), Michael Rickert (Prokurist StadtWerke Rösrath – Energie GmbH), Bernd Lohmann (Betriebsleiter Netzservice INFRAWEST GmbH), Franz-Josef Söntgerath (Netzbetriebsmeister Westnetz GmbH), Jörg Hölzemann (Leiter Netzbetrieb Westnetz GmbH) bei der Übergabe. ( Foto. StadtWerke Rösrath )

Rösrath Das Rösrather Stromnetz hat ab sofort einen neuen Betreiber. Zum Jahresechsel übernahmen die StadtWerke Rösrath als neuer Eigentümer und die INFRAWEST GmbH in Aachen als neuer Netzpächter die Verantwortung vom bisherigen Betreiber, der Westnetz GmbH in Dortmund. Mi einem offiziellen Termin wurde die Übergabe nun endgültig vollzogen. Das örtliche Stromnetz wird seither durch die StadtWerke Rösrath in Kooperation mit der INFRAWEST bewirtschaftet.

Die RWE-Tochter Innogy und deren Tochterunternehmen Westnetz wird die neuen Rösrather Stromnetzverantwortlichen in technischen Belangen weiterhin dienstleistend unterstützen, wie StadtWerke-Geschäftsführer Ralph Hausmann mitteilte: „Hausanschlüsse und den Zählerbereich betreuen wir von Anfang an mit eigenen Kräften. Für den übrigen operativen Netzbetrieb wird es übergangsweise eine Zusammenarbeit mit der Westnetz geben. Dies ermöglicht uns einen schrittweisen Ressourcenaufbau.“

Damit ändert sich auch die Stördienstnummer für das Stromnetz für die Rösrather Bürgerinnen und Bürger, ab sofort bekommt man unter 02205 – 94 95 96 0 Hilfe, wenn der Strom nicht fließt. Übrigens rund um die Uhr, 365 Tage im jahr.

Über das Rösrather Strom-Verteilnetz werden aktuell etwa 12.500 Haushalte sowie das örtliche Gewerbe mit Strom versorgt. Es umfasst eine Länge von knapp 400 Kilometern.